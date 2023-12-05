لليوم الثاني.. تواصل فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية الزيات في مطروح

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثانى للقافلة الطبية المجانية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح بالوحدة المحلية فى قرية الزيات وتجمعات أولاد الشايط تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أبرز التخصصات الطبية في القافلة

وقال الدكتور حجازي أحمد مسئول القوافل الطبية بصحة مطروح أنه لليوم الثانى على التوالي انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية الزيات شرق مطروح حيث يتم توقيع الكشف الطبي فى عده تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، النساء والتوليد تنظيم الاسرة، الأسنان" بالإضافة الى خدمات المعمل والأشعة والتثقيف الصحى وصيدلية مجانية.

وأضاف مسئول القوافل الطبية بصحة مطروح، أن تقدم القافلة أيضا محاضرات التثقيف الصحى والكشف المبكر عن الضغط والسكر مشيرا إلى أنه فى اليوم الأول للقافلة تم توقيع الكشف الطبي على 150 مواطن حيث يستمر الكشف على المواطنين حتي الساعه 4 مساء اليوم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين فى أماكنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى سياق آخر، كان عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، قد أعلن فى بيان إعلامي سابق له، عن تواجد قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية علوش التابعة للمركز، وذلك على مدار يومين بمتابعة من رئيس القرية لأعمال القافلة الطبية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وتضم القافلة أطباء من تخصصات «التخدير– الباطنة– الصدر– العظام– الجلدية– طب وجراحة الأطفال– الأنف والأذن والحنجرة– الجراحة العامة- نسا وتوليد– الرمد– المسالك البولية– الأوعية الدموية»، مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان، تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد محمد منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة، والدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح.

تقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة

وأكد "عبدالمجيد" على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كل العقبات على مدار يومين بالتنسيق بين مجلس المدينة ومديرية الصحة بالمحافظة، لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.