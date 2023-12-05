أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية حمله "أعرف لجنتك" لتعريف اعضاء المركز والمناطق المحيطة بالمركز بأماكن لجانهم الانتخابية في انتخابات الرئاسة المصرية مصر 2024.



ونظمت المديرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، فعاليات للحملة بمراكز الشباب النصر، حيث تم توفير أجهزة كمبيوتر بمراكز الشباب ليقوم متطوعو المراكز بالبحث عن اللجنة الانتخابية الخاصة بالشخص المراد الاستعلام عنه وإعطائه ورقة بيانات بمقر لجنته الانتخابية.



وكانت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، قد وجهت اثناء اجتماعها مع مديري مراكز الشباب ببدء فعاليات حملة اعرف لجنتك في جميع مراكز الشباب، مؤكدة إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية "مصر تنتخب 2024" هي واجب وطني لكل مواطن، وتعد اسهامًا هامًا في العملية الديمقراطية، وأن المشاركة في الانتخابات تساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري.

ندوات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات

وكانت قد أطلقت شباب ورياضة الإسكندرية 6 ندوات توعوية لحث المواطنين وخاصة من فئة الشباب، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت شعار "انزل شارك.. صوتك فارق".

وبدأت أولى الندوات بمركز شباب الأنفوشي الأربعاء الماضي، تلاها الخميس بالمدينة الشبابية بأبي قير، والجمعة بمركز شباب برج العرب الجديد، ومركز شباب المسيري بمنطقة الدخيلة، واستمرت الندوات يوم السبت بمركز شباب سموحة بالتعاون مع كيان شباب الوطن للريادة والتنمية واختتمت الندوات بمركز شباب السيوف.

تعزيز الوعي بين جميع فئات المجتمع بأهمية مشاركتهم بإيجابية في جميع الاستحقاقات

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، على أهمية هذه الندوات لتعزيز الوعي بين جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، بأهمية مشاركتهم بإيجابية في جميع الاستحقاقات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم، مشيرة إلى إطلاق مبادرة طرق الأبواب عقب انطلاق الندوات، وذلك من أجل رفع الوعي التثقيفي والسياسي للمشاركة في العملية الديموقراطية التي تشهدها الدولة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

تأتي هذه الندوات والحملات في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي السياسي.

انطلاق حملة اعرف لجنتك بمراكز الشباب في الإسكندرية

انطلاق حملة اعرف لجنتك بمراكز الشباب في الإسكندرية

انطلاق حملة اعرف لجنتك بمراكز الشباب في الإسكندرية