وزير التربية والتعليم يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل مبادرة "الألف مدير مدرسة"

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن المدرسة ما هي إلا مدير، مؤكدًا أن كل مدرسة تشبه مديرها، حيث نجد مدير مدرسة يحب المعلمين تحت إدارة العمل، ويأتون إلى المدرسة مبكرًا ولديهم دافعية عالية للعمل، لقدرة مديرهم على تحميسهم، كما أنه يقوم بفتح مكتبه للطلاب والمعلمين ويكون بمثابة القدوة والأب والقائد.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه يوجد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "الألف مدير" لافتًا إلى أن الرئيس السيسي سيكرر هذه المبادرة لقناعته بأهمية تطوير مديري المدارس.

وتابع: "انتقينا مجموعة من المديرين الذين مر عليهم على الأقل 10 سنوات عمل في مجال التربية والتعليم ولديهم القدرة على الابتكار، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المعايير، وإرسالهم إلى الأكاديمية العسكرية ليحصلوا على دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي بالتعاون مع جامعة حلوان، وقد انتهى الموضوع إلى 350 مديرًا من ضمن أكثر من ألف مدير، وهو ما يجعلنا نعيد حساباتنا في آلية الاختيار".

وأردف: "هذا الموضوع جاء إلينا وقد كنت في بداية استلام منصبي بالوزارة، وقد أرسلت خطابًا للمديريات بمعايير للاختيار، وجاءت إلينا الأعداد وقدمتها للأكاديمية العسكرية وكانوا 1714 مديرًا، وقد اجتاز منهم في المقابلات 350 مديرًا".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.