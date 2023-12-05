الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التعليم لـ"الشاهد": اختبارات تعيين المعلمين فى غاية الشفافية والنزاهة والقانونية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الـ 12 ألف معلم الذين لم يوفقوا في اجتياز بعض الأجزاء من اختبارات تعيين المعلمين سيقدمون على إعادة اختبار في الأجزاء التي أخفقوا فيها للالتحاق بوظائف الوزارة، معقبًا: "إذا وفق سيحصل على شهادة اجتياز وسيتم تشغيله، وإذا لم يوفق فمن الممكن أن يقدم في إعلان جديد في دفعة جديدة ويمتثل للاختبارات من بدايتها".

ووجه الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، نصيحة للمعلمين، قائلًا: "يجب على المعلم أن يشتغل على نفسه". 

وأكد أن مسابقة اختبارات تعيين المعلمين في غاية الشفافية والنزاهة والقانونية، لأن اللائحة في القانون تنص على "اجتياز اختبارات يقررها التنظيم والإدارة، الإعلان على مستوى المحافظات، اجتياز تدريبات تقررها وزارة التربية والتعليم". 

وتابع: "أتمنى أن يجتاز الـ 12 ألف معلم الأجزاء التي أخفقوا فيها ليتمكنوا من الالتحاق بوظائف التربية والتعليم". 

برنامج "الشاهد"                                                                                

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الدكتور رضا حجازي وزارة التربية والتعليم برنامج الشاهد اختبارات المعلمين مسابقة تعيين المعلمين

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