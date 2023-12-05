الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استكمال إزالة الشون بسوق الساحل وتعويض المستحقين بمواقع مميزة فى سوق العبور

إزالة عدد من الشون
إزالة عدد من الشون بسوق الساحل جنوب العاصمة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير القائمة بمشروعات الطرق  والتطوير المستمر بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، حيث تابعت أعمال إزالة التعارضات لمشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة طبقًا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات اللواء محافظ القاهرة.  

 

وتابعت نائب المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بقيادة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، وسناء محمود سكرتير عام الحي، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالحي ، والمنطقة الجنوبية باستكمال أعمال إزالة التعارضات لطريق محور الحضارات بكورنيش النيل طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الأعمال، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  بمتابعة المشروعات القومية الكبرى. 

 

إزالة 16 شونة من سوق الساحل 

وأسفرت أعمال الإزالة اليوم عن إزالة (١٦) شونة ليتبقى (٧ ) شونة + ومحل وجارى استكمال أعمال الإزالة بجهود مستمرة ومتواصلة لنهو الأعمال على وجه السرعة.

 

ويذكر نجاح فرق العمل بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة من بذل الجهود لإزالة تعارضات امتداد المحور الجديد والتي شملت إزالة بنزينة ومبنى البريد والمرافق ومبنى رئاسة حي دار السلام القديم ومحطة محمول بمركز شباب الفسطاط وإزالة التعارضات بالمثلثة بقرية الفخارين.

 

كما تشمل الإزالات إزالة التعارضات بعدد من الشون بسوق الساحل بمنطقة أثر النبي، بعد عقد عدة لقاءات دورية قامت بها المهندسة جيهان عبد المنعم مع التجار بمنطقة أثر النبي، في لقاء مفتوح للتباحث في أمور أعمال التطوير والاستعداد للمرحلة القادمة بعد التطوير بما يحفظ حقوق التجار ويحقق المصلحة العامة.

 

حيث تم تعويضهم بأماكن بديلة تمثلت في مبنى متميز كامل التشطيب والمرافق والخدمات بمنطقة سوق العبور على مساحة كبيرة حرصا من الدولة المصرية على حماية أرزاق التجار و استمرار أعمالهم بالصورة اللائقة دون تأثر.

إزالة عدد من الشون بسوق الساحل جنوب العاصمة
إزالة عدد من الشون بسوق الساحل جنوب العاصمة
إزالة عدد من الشون بسوق الساحل جنوب العاصمة
إزالة عدد من الشون بسوق الساحل جنوب العاصمة
إزالة عدد من الشون بسوق الساحل جنوب العاصمة
إزالة عدد من الشون بسوق الساحل جنوب العاصمة
إزالة عدد من الشون بسوق الساحل جنوب العاصمة
إزالة عدد من الشون بسوق الساحل جنوب العاصمة
إزالة عدد من الشون بسوق الساحل جنوب العاصمة
إزالة عدد من الشون بسوق الساحل جنوب العاصمة
ازالة سوق الساحل سوق الساحل المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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