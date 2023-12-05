الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رضا حجازى لـ"الشاهد": ميزانية وزارة التربية والتعليم 160 مليار في العام

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تعمل وفق توافق وتعاون كبير مع مؤوسسات الدولة المصرية كافة، مشيرًا إلى أن ميزانية الوزارة يتم تحديدها من قبل وزارة المالية ويتم عرضها على البرلمان لتحديدها بشكل نهائي.

تطوير منظومة التعليم 

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن ميزانية وزارة التربية والتعليم ١٦٠ مليار جنيه، ويمكن القول إنرالوزارة بحاجة إلى رفع هذه الميزانية لاستيعاب متطلبات العملية التعليمية.

وأضاف في حديثه، أن هناك تحديات كثيرة تواجه القطاع التعليمي، ومن أهم هذه التحديات قلة الميزانية المالية، نقص في المدرسين، والتكدس الشديد في المدارس نتيجة ارتفاع أعداد الطلاب، وجمود في المنهج التعليمي وعدم تحديثه لسنوات كثيرة.

وتابع: "التعاون مع القطاع الخاص من أهم العوامل التي سوف تؤدي إلى استغلال الموارد وحسن التعامل معها بشكل جيد خاصة في قطاع التعليم، حيث يمكن منح القطاع الخاص قطع من الأراضي لبناء المدارس عليها، خاصة وأن القطاع الخاص والمجتمع المدني لديهم القدرة على استيعاب عدد كبير من المدرسين.

 

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

رضا حجازي وزير التربية والتعليم اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز

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