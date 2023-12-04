الصحة العالمية: انخفاض عدد المستشفيات العاملة فى غزة من 36 إلى 18 مستشفى خلال 60 يومًا

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن وضع المستشفيات فى غزة، لافته إلى أنه في أقل من 60 يومًا، انخفض عدد المستشفيات العاملة من 36 إلى 18 مستشفى، ومن بين هذه المستشفيات، يقتصر عمل ثلاثة منها على تقديم الإسعافات الأولية الأساسية، في حين لا تقدم المستشفيات المتبقية سوى خدمات جزئية. وقالت خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية حول الوضع فى غزة، إنه تقدم المستشفيات القادرة على قبول المرضى خدمات تفوق قدراتها الاستيعابية المقررة بكثير، إذ تتولى بعض المستشفيات معالجة عدد يتراوح ما بين ضِعف إلى ثلاثة أمثال عدد المرضى الذي صُممت تلك المستشفيات لاستيعابه، والمستشفيات الاثنا عشر التي لا تزال تعمل في الجنوب هي العمود الفقري للنظام الصحي الآن.

مجمع ناصر الطبي

قالت إنه في زيارةٍ أخيرةٍ لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، وصف فريق منظمة الصحة العالمية الوضع داخل المجمع بأنه كارثي، حيث اكتظت المباني والمستشفيات اكتظاظًا شديدًا بالمرضى والنازحين الباحثين عن مأوى. فجناحُ الطوارئ مزدحمٌ بالمرضى.

وأضافت منظمة الصحة العالمية إن هناك نقصا في العاملين الصحيين مقارنةً بالاحتياجات الهائلة، والعاملون الصحيون الموجودون لا زالوا يعملون بلا توقف وأصبحوا مُنهكين، ويتلقى العديد من المرضى العلاج على أرضيات المجمع الطبي، ولم يَعُد عدد الأسرّة كافيًا، كما أن المرضى والأُسَر التي تتخذ من المستشفى ملجأ يحتمون به خائفون على أمنهم.

أنظمة ترصُّد الأمراض

وتابعت: قد تعطلت أنظمة ترصُّد الأمراض، لكن ترصُّد المتلازمات يشير إلى زيادة في الأمراض المُعدية، ومنها التهابات الجهاز التنفسي الحادة، والجَرَب، واليرقان، والإسهال، والإسهال الدموي، كما تبلغ ملاجئ في الجنوب عن حالات الإصابة بمتلازمة اليرقان الحاد، وهي إشارة مثيرة للقلق تدل على الإصابة بالتهاب الكبد.

الهجمات على مرافق الرعاية الصحية

وقالت إنه في الفترة من 7 أكتوبر إلى 28 نوفمبر، سجلت منظمة الصحة العالمية عددًا غير مسبوق من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، وقد تمثل ذلك في: 203 هجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف والإمدادات الطبية، واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية. وهذا أمرٌ غيرُ مقبول، وهناك وسائل لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وينبغي استخدامها.

وأكدت منظمة الصحة العالمية إن الحل العملي الوحيد هو وقف إطلاق النار بشكلٍ دائم، إنه في 3 ديسمبر فقط، قُتل 349 شخصًا وجُرح 750 شخصًا وفقًا لتقارير من وزارة الصحة.



وقالت إنه حسب وزارة الصحة، تصل نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات العاملة إلى 171%، بينما تصل في وحدات العناية المركزة إلى 221%، ويوجد حاليًا 1000 مريض وآلاف الأشخاص يحتمون بمجمع ناصر الطبي الذي يضم 350 سريرًا، و1000 مريض وما يقدر بنحو 70000 شخص يحتمون بمستشفى غزة الأوروبي الذي يضم 370 سريرًا، والمستشفيان يتجاوزان طاقتهما الاستيعابية بثلاثة أمثال.

وتابعت: حتى 3 ديسمبر، ووفقًا لتقارير وزارة الصحة، توفي أكثر من 899 15 شخصًا، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، كما أصيب 003 42 أشخاص آخرَ، معظمهم من النساء والأطفال.