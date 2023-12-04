الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يحيى الفخرانى يودع أشرف عبدالغفور: شخصية عظيمة ومثال للاحترام (فيديو)

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

أعرب الفنان يحيى الفخراني عن حزنه الشديد لرحيل الفنان أشرف عبدالغفور الذي وصفه بأنه "شخصية عظيمة ومثال حي للاحترام والالتزام".

وقال الفخراني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على CBC، إنه تعرف على عبدالغفور في 1974، عندما شاركا في مسرحية على المسرح القومي، بعد أن انسحب الفنان نبيل الحلفاوي منها لظروف خاصة، ومنذ ذلك الحين كان يتمنى أن يعمل معه في كل عمل فني، لأنه كان يحمل أخلاقا عالية ومهنية في التعامل.

أضاف الفخراني أنه يحتفظ بذكرى جميلة مع عبدالغفور، عندما كانا يصوران مشاهد في إحدى المسرحيات، وتأخرت العملية بسبب مشكلة في الاستديو، فبقي عبدالغفور جالسا ومنتظرا بصبر وهدوء، وحاول تهدئة الفخراني الذي كان متضايقا، وقال له: "معلش ما ده شغل وأنا ملتزم إني آجي في المعاد".

وأعرب الفخراني عن تعازيه لأسرة الفقيد، وخاصة ابنته ريهام، التي قال إنها "رائحة أبيها"، وأشاد بأعماله الفنية التي ستبقى خالدة في ذاكرة الجمهور.

يحيي الفخرانى قصواء الخلالي في المساء مع قصواء المسرح القومى نبيل الحلفاوي ريهام عبد الغفور

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