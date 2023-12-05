الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: الخريطة التى عرضها نتنياهو تمحى فلسطين من الوجود (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

كشف الدكتور إبراهيم ربايعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت ومدير تحرير مجلة شؤون فلسطينية، عن المبادئ التي تحكم السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تنص على عدم الاعتراف بوجود دولة فلسطينية أو إمكانية تأسيسها، وعدم السماح بأي ربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والاستعداد لتنفيذ مشاريع التهجير ضد الفلسطينيين متى سنحت الفرصة.

وأوضح "ربايعة" في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن هذه المشاريع والخطط موجودة منذ عام 1967، وتنتظر الظروف المناسبة لتطبيقها في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الخريطة التي عرضها نتنياهو في الأمم المتحدة تمحي فلسطين من الوجود، وتظهر إسرائيل وحدها من البحر إلى النهر.

وقال إن نتنياهو يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول هو تصعيد الخطاب العدائي ضد الفلسطينيين والمقاومة، والثاني هو تقويض الإمكانية الفلسطينية، بحيث يتم تدمير المؤسسات الفلسطينية، خاصة في القطاعات الصحية والتعليمية والجامعية والأمنية، وبالتالي يتم إنشاء حالة من الهشاشة والفوضى في حال تم التوصل إلى أي تهدئة أو هدنة، ولا توجد جهات قادرة على إدارة القطاع.

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