مستشار حملة فريد زهران يكشف ملاحظاته على الانتخابات الرئاسية بالخارج

قال حسني سبالة، مستشار حملة المرشح فريد زهران، إن التصويت في الانتخابات المصرية بالخارج بدأ صباح الجمعة بتوقيت مصر وفي نيوزيلندا وإسبانيا مساء الخميس، ومنذ الساعات الأولى والحملة في غرفة عمليات مكثفة.

أضاف سبالة، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنهم رأوا عزوف بعض المواطنين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه من 14 مليون مواطن قد تصل نسبة التصويت 150 ألفًا فقط وبناء على رصد مندوبيهم في بعض الدول وفقًا لكلامه.

وأكد أن سبب عزوف بعض المواطنين عن المشاركة هو بعد المسافات في بعض الدول ذات المسافات الواسعة، وأحيانا يضطر الناخب للسفر بالطائرة خمس ساعات.

تعليقه على رفع صور بعض المرشحين

أشار إلى أن العمل داخل اللجان كان يسير على خير مايرام، وأنهم أصدروا بيانا عما يدور خارج اللجان، وهو أن بعض المواطنين يحملون أعلامًا وصورًا لمرشح بعينه والهيئة ردت بأن هذه مظاهر احتفالية وتتم خارج اللجان.