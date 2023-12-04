الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار حملة فريد زهران يكشف ملاحظاته على الانتخابات الرئاسية بالخارج

فريد زهران
فريد زهران

قال حسني سبالة، مستشار حملة المرشح فريد زهران، إن التصويت في الانتخابات المصرية بالخارج بدأ صباح الجمعة بتوقيت مصر وفي نيوزيلندا وإسبانيا مساء الخميس، ومنذ الساعات الأولى والحملة في غرفة عمليات مكثفة.

أضاف سبالة، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنهم رأوا عزوف بعض المواطنين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه من 14 مليون مواطن قد تصل نسبة التصويت 150 ألفًا فقط وبناء على رصد مندوبيهم في بعض الدول وفقًا لكلامه.

وأكد أن سبب عزوف بعض المواطنين عن المشاركة هو بعد المسافات في بعض الدول ذات المسافات الواسعة، وأحيانا يضطر الناخب للسفر بالطائرة خمس ساعات.

تعليقه على رفع صور بعض المرشحين

أشار إلى أن العمل داخل اللجان كان يسير على خير مايرام، وأنهم أصدروا بيانا عما يدور خارج اللجان، وهو أن بعض المواطنين يحملون أعلامًا وصورًا لمرشح بعينه والهيئة ردت بأن هذه مظاهر احتفالية وتتم خارج اللجان.

مستشار حملة المرشح فريد زهران الانتخابات المصرية بالخارج الانتخابات الرئاسية نسبة التصويت عزوف بعض المواطنين

مواد متعلقة

حزب الاتحاد: المصريون بالخارج سطروا ملحمة وطنية بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ماجد منير: المصريون بالخارج قدموا رسالة فخر للعالم بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

"قصواء الخلالي" تشيد بالمشهد الديمقراطي الذي قدمه المصريون بالخارج خلال الانتخابات (فيديو)

"الحرية المصرى": المصريون بالخارج قدموا مشهدا حضاريا فى الانتخابات الرئاسية

أحمد العوضى: المصريون بالخارج يظهرون بلدهم بصورة مشرفة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

التحالف الوطني: المصريون بالخارج حرصوا على التوجه بكثافة لمقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري

الأكثر قراءة

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

عاجل.. الخارجية: السلطات المصرية فقط هى التى تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة إلى أرض الوطن

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

متوفر بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يمنع الأطفال الفلسطنيين المفرج عنهم من العودة للدراسة

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة