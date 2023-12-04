الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الإنتاج الحربى" تكشف عن أول راجمة صواريخ مصرية فى معرض إيديكس

جريدة الدستور

أعلن محمد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، عن مشاركة الوزارة في معرض إيديكس للصناعات الدفاعية، الذي ينظمه الرئيس السيسي، بمجموعة من المنتجات الجديدة والمتطورة من بينها أول راجمة صواريخ مصرية التصميم والتصنيع.

وقال بكر، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن الوزارة تسعى إلى توفير كل ما تحتاجه القوات المسلحة من الذخيرة والمعدات وتقوم بتصنيعها داخل مصانعها، وتشارك بها في كل نسخة من معرض إيديكس، الذي يعد من أهم المعارض الدولية في هذا المجال.

وأوضح أن الراجمة الصواريخ التي تم الكشف عنها في هذه النسخة، هي نتاج تعاون بين خمسة مصانع تابعة للوزارة، وتتميز بقدرتها على المنافسة مع الراجمات العالمية، كما أنها تعمل بنظام ذكي يسمح بالتحكم عن بعد، وأضاف أن الوزارة قامت أيضا بتطوير المدرعة "سينا 200"، وتصنيع "الصلب المدرع"، اللذين يستخدمان في التدريع والحماية.

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