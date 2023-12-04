اتحاد جدة ينهي دور مجموعات آسيا بالفوز بهدفين على ساباهان

عاد أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني، للمشاركة في المباريات مع فريقه اتحاد جدة السعودي بعد غياب 191 يومًا.

حجازي شارك في فوز الاتحاد على ساباهان الإيراني بهدفين لهدف في إطار الجولة الأخيرة بدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث بدأ في التشكيل الأساسي للقاء وحمل شارة قيادة فريقه ثم خرج مستبدلًا بالدقيقة 76 لصالح عمر هوسواي.

وشارك حجازي بعد غياب 191 يوما إذ كانت مشاركته الأخيرة ضد الفيحاء يوم 27 مايو الماضي، بعدما أصيب بالرباط الصليبي.

اتحاد جدة تقدم في النتيجة مبكرًا بالدقيقة 14 من ركلة حرة نفذها صالح العمري، ثم تعادل لساباهان رمين ريزياني بالدقيقة 48 ثم سجل البرتغالي جوتا هدف الفوز بالدقيقة 69.

ورفع الآتي رصيده في صدارة المجموعة بـ 15 نقطة وتأهل معه ساباهان في الوصافة بـ 10 نقاط.

تشكيل اتحاد جدة.. حجازي أساسيًا لأول مرة أمام ساباهان

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، لويز فيليبي، زكريا هوسواي

خط الوسط: صالح العمري، فابينيو، فيصل الغامدي

خط الهجوم: جوتا، عبدالرزاق حمدالله، مروان الصحفي

وغاب أحمد حجازي عن مباريات اتحاد جدة خلال الفترة الماضية؛ بسبب تعرّضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يواصل تدريباته المكثفة مع فريقه، وفقًا لبرنامج التأهيل المعد له.

كان أحمد حجازي قد تم استبعاده من قائمة فريقه اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1.