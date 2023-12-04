الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة ينهي دور مجموعات آسيا بالفوز بهدفين على ساباهان

حجازي في لقاء ساباهان
حجازي في لقاء ساباهان

عاد أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني، للمشاركة في المباريات مع فريقه اتحاد جدة السعودي بعد غياب 191 يومًا.

حجازي شارك في فوز الاتحاد على ساباهان الإيراني بهدفين لهدف في إطار الجولة الأخيرة بدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث بدأ في التشكيل الأساسي للقاء وحمل شارة قيادة فريقه ثم خرج مستبدلًا بالدقيقة 76 لصالح عمر هوسواي.

وشارك حجازي بعد غياب 191 يوما إذ كانت مشاركته الأخيرة ضد الفيحاء يوم 27 مايو الماضي، بعدما أصيب بالرباط الصليبي.

اتحاد جدة تقدم في النتيجة مبكرًا بالدقيقة 14 من ركلة حرة نفذها صالح العمري، ثم تعادل لساباهان رمين ريزياني بالدقيقة 48 ثم سجل البرتغالي جوتا هدف الفوز بالدقيقة 69.

ورفع الآتي رصيده في صدارة المجموعة بـ 15 نقطة وتأهل معه ساباهان في الوصافة بـ 10 نقاط.

تشكيل اتحاد جدة.. حجازي أساسيًا لأول مرة أمام ساباهان

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، لويز فيليبي، زكريا هوسواي

خط الوسط: صالح العمري، فابينيو، فيصل الغامدي

خط الهجوم: جوتا، عبدالرزاق حمدالله، مروان الصحفي

وغاب أحمد حجازي عن مباريات اتحاد جدة خلال الفترة الماضية؛ بسبب تعرّضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يواصل تدريباته المكثفة مع فريقه، وفقًا لبرنامج التأهيل المعد له.

كان أحمد حجازي قد تم استبعاده من قائمة فريقه اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1.

حجازي احمد حجازى اتحاد جدة السعودي دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا ساباهان

مواد متعلقة

تشكيل اتحاد جدة.. حجازي أساسيًا لأول مرة هذا الموسم أمام ساباهان

تقرير: أحمد حجازي على رادار الدوري الإنجليزي في الميركاتو الشتوي

الأكثر قراءة

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

وفاء عامر تنعى زوج شقيقتها: “برجاء الدعاء”

بعد إخلاء سبيله.. تفاصيل التحقيقات مع حسين الشحات فى سب لاعب بيراميدز

المؤبد غيابيا لمتهم استدرج طالبة وهتك عرضها في الإسكندرية

"التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة