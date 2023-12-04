الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي أسيوط يُشاركون في مؤتمر "مستقبل وطن" لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (صور)

مؤتمر دعم الرئيس
مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور أكثر من 5 آلاف مواطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في قرية الواسطى بمركز الفتح.

حضر المؤتمر الجماهيري، المهندس ياسر عمر  أمين الحزب بالمحافظة، ومحمود نفادى أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور على مهران وممتاز دسوقى الامناء المساعدون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة،وممثلى الحملة الرسمية للرئيس وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة.


إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي 


وفى كلمته، استعرض النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع القطاعات وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فضلا عن مبادرات القطاع الصحي وإعادة بناء الانسان ومشروعات التمكين الاقتصادى للشباب والمراة وذوى الهمم.


وأوضح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في كلمته، أن الاستقرار الذى تعيشه مصرنا الغالية فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى جعل من مصر قوة عظمى فى العالم اجمع، مشيدا بموقف الرئيس ودعمه للقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى فى مواجهة الجمات والاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطينى الاعزل.. داعيا الشعب المصرى وشعب اسيوط بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية الاسبوع القادم واختيار رئيسنا المحبوب حبيب المصريين عبد الفتاح السيسى راعى وقائد مسيرة التنمية فى البلاد.


واستعرض المؤتمر، عددصا من الأفلام التسجيلية من إعداد امانة الإعلام بالمحافظة، لأهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأسيوط ومنها مشروعات المبادرة الرئاسي حياة كريمة وبعض المشروعات القومية والتنموية بابمحافظة ثم عرض لبعض الافلام التوعوية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى حفظ امن واستقرار مصرنا الغالية والتصدى للارهاب لاستكمال الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها بدءا من توليه رئاسة الجمهورية مشيدا بالانجازات والمبادرات التى استهدفت كافة القطاعات ومنها الصحة والتعليم والاسكان وتمكين الشباب والمراة وذوى الهمم.

وأشار الدكتور عاصم قبيصى، وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط، إلى أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، الذى نهض بمصرنا الغالية وحفظ ارضها وترابها وجعل نصب عينيه تنمية الصعيد  وبناء الانسان المصرى مشيدا بمواقفه ودعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى واستقباله لجرحى ومرضى الشعب الفلسطينى بالمستشفيات المصرية ودعمه ومساعدته للشغب الفلسطينى واهالى غزة.


وأوضح القس داوود غيط، ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية بابنوب والفتح، أن الشعب المصرى مسلمين واقباط يد واحدة خلف القائد عبد الفتاح السيسى، داعمين له لاستكمال مسيرة التنمية مستندا الى مقولة البابا شنودة الثالث " ان مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا ".

كما وجه النائب أحمد حسين جودة والنائب اللواء يحيى كدوانى عضوا مجلس النواب رسالة الى اهالى محافظة اسيوط للمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ردا للجميل وتعبيرا عن تقديرنا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة المجالات.


وكانت كلمة المرأة لامينة الاعلام بامانة الحزب باسيوط لولا عطا، والتى أعربت عن دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى، لجهوده  في تمكين المرأة المصرية فى المجالات لتحتل مكانتها التى تليق بها وتتولى اعلى المناصب القيادية فضلا عن رعايته للمراة الريفية والمعيلة وتمكينها اقتصاديا مناشدة سيدات مصر والمحافظة بالنزول للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى والعرس الديمقراطى واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر.

IMG-20231204-WA0066
IMG-20231204-WA0066
IMG-20231204-WA0061
IMG-20231204-WA0061
IMG-20231204-WA0054
IMG-20231204-WA0054
IMG-20231204-WA0064
IMG-20231204-WA0064
IMG-20231204-WA0057
IMG-20231204-WA0057
حزب مستقبل وطن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة قرية الواسطى بمركز الفتح المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة

مواد متعلقة

"صحة أسيوط" تناقش استعدادات الفرق الطبية لتأمين الانتخابات الرئاسية

محافظ أسيوط: توافر السلع الغذائية والأساسية بكميات مناسبة بالأسواق

محافظ أسيوط: انطلاق حملات رصد الإعلانات غير المرخصة وإزالة المخالفة منها

محافظ أسيوط يبحث جهود إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها

"صحة أسيوط": إحالة طبيبين للتحقيق لتقصيرهما في العمل بمستشفى النساء والأطفال

الأكثر قراءة

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

وفاء عامر تنعى زوج شقيقتها: “برجاء الدعاء”

بعد إخلاء سبيله.. تفاصيل التحقيقات مع حسين الشحات فى سب لاعب بيراميدز

"التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة