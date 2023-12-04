أهالي أسيوط يُشاركون في مؤتمر "مستقبل وطن" لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (صور)

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور أكثر من 5 آلاف مواطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في قرية الواسطى بمركز الفتح.

حضر المؤتمر الجماهيري، المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة، ومحمود نفادى أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور على مهران وممتاز دسوقى الامناء المساعدون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة،وممثلى الحملة الرسمية للرئيس وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة.



إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي



وفى كلمته، استعرض النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع القطاعات وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فضلا عن مبادرات القطاع الصحي وإعادة بناء الانسان ومشروعات التمكين الاقتصادى للشباب والمراة وذوى الهمم.



وأوضح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في كلمته، أن الاستقرار الذى تعيشه مصرنا الغالية فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى جعل من مصر قوة عظمى فى العالم اجمع، مشيدا بموقف الرئيس ودعمه للقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى فى مواجهة الجمات والاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطينى الاعزل.. داعيا الشعب المصرى وشعب اسيوط بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية الاسبوع القادم واختيار رئيسنا المحبوب حبيب المصريين عبد الفتاح السيسى راعى وقائد مسيرة التنمية فى البلاد.



واستعرض المؤتمر، عددصا من الأفلام التسجيلية من إعداد امانة الإعلام بالمحافظة، لأهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأسيوط ومنها مشروعات المبادرة الرئاسي حياة كريمة وبعض المشروعات القومية والتنموية بابمحافظة ثم عرض لبعض الافلام التوعوية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى حفظ امن واستقرار مصرنا الغالية والتصدى للارهاب لاستكمال الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها بدءا من توليه رئاسة الجمهورية مشيدا بالانجازات والمبادرات التى استهدفت كافة القطاعات ومنها الصحة والتعليم والاسكان وتمكين الشباب والمراة وذوى الهمم.

وأشار الدكتور عاصم قبيصى، وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط، إلى أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، الذى نهض بمصرنا الغالية وحفظ ارضها وترابها وجعل نصب عينيه تنمية الصعيد وبناء الانسان المصرى مشيدا بمواقفه ودعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى واستقباله لجرحى ومرضى الشعب الفلسطينى بالمستشفيات المصرية ودعمه ومساعدته للشغب الفلسطينى واهالى غزة.



وأوضح القس داوود غيط، ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية بابنوب والفتح، أن الشعب المصرى مسلمين واقباط يد واحدة خلف القائد عبد الفتاح السيسى، داعمين له لاستكمال مسيرة التنمية مستندا الى مقولة البابا شنودة الثالث " ان مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا ".

كما وجه النائب أحمد حسين جودة والنائب اللواء يحيى كدوانى عضوا مجلس النواب رسالة الى اهالى محافظة اسيوط للمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ردا للجميل وتعبيرا عن تقديرنا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة المجالات.



وكانت كلمة المرأة لامينة الاعلام بامانة الحزب باسيوط لولا عطا، والتى أعربت عن دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى، لجهوده في تمكين المرأة المصرية فى المجالات لتحتل مكانتها التى تليق بها وتتولى اعلى المناصب القيادية فضلا عن رعايته للمراة الريفية والمعيلة وتمكينها اقتصاديا مناشدة سيدات مصر والمحافظة بالنزول للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى والعرس الديمقراطى واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر.

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