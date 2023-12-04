مواطن: أدعم قرارات الرئيس اتجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم القضية الفلسطينية وما يتعرض له أشقاؤنا من عدوان إسرائيلي غاشم، أعلن قطاع كبير من المصريين عن دعمهم للموقف الوطني لمصر ودورها الرائد في حل هذه الأزمة الراهنة.

وقال" أحمد" أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية، كما إنه يدين ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من قتل الأطفال والنساء، لافتا إلى أن مصر كانت داعمة للقضية منذ الحرب وقدمت الكثير من المساعدات للأهالي في عزة .

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية كانت على دراية كاملة بالمخطط الصهيوني لذلك رفض الرئيس فكرة التهجير وكان الشعب المصري بأكمله معه في ذلك القرار، مما فيه من خطر كبير على أمن مصر وإنهاء القضية الفلسطينية للأبد.