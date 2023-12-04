الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: قواتنا مصممة على الانتصار "فى كل مكان"

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، بأن قواته مصممة على قتل ما أسماهم المخربين، ومُصر على الانتصار في كل مكان.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن رئيس هيئة الأركان تجول مع المقاتلين في غزة واستمع لما يقولونه عن مركز الثقل، وادعى أن المقاتلين يقومون بالعمليات وفقًا للظروف.

على الجبهة الداخلية أن تكون منتبهة

وتابع أن الطائرات المقاتلة في الشمال ضربت مواقع لحزب الله وقصفوا مواقع لإطلاق النار: "على الجبهة الداخلية أن تكون منتبهة وتستمع لتعليمات الجبهة".

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