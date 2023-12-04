الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل اتحاد جدة.. حجازي أساسيًا لأول مرة هذا الموسم أمام ساباهان

حجازي
حجازي

أعلن مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي تشكيل فريقه لمواجهة ساباهان الإيراني مساء الاثنين، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويبدأ أحمد حجازي محترفنا المصري في صفوف اتحاد جدة وقائد النادي السعودي، أساسيًا لأول مرة هذا الموسم بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

ويقود الهجوم الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرتغالي جوتا، في ظل غياب الفرنسي كريم بنزيما للإصابة.

تشكيل اتحاد جدة.. حجازي أساسيًا لأول مرة هذا الموسم أمام ساباهان

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، لويز فيليبي، زكريا هوسواي

خط الوسط: صالح العمري، فابينيو، فيصل الغامدي

خط الهجوم: جوتا، عبدالرزاق حمدالله، مروان الصحفي

وغاب أحمد حجازي عن مباريات اتحاد جدة خلال الفترة الماضية؛ بسبب تعرّضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يواصل تدريباته المكثفة مع فريقه، وفقًا لبرنامج التأهيل المعد له.

كان أحمد حجازي قد تم استبعاده من قائمة فريقه اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد أجمك في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط.

جاياردو ساباهان تشكيل اتحاد جدة اتحاد جدة حجازي

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