الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"حجازى" ضمن قائمة أجانب اتحاد جدة لمباراة سباهان أصفهان فى دورى أبطال آسيا

أحمد حجازي
أحمد حجازي

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب فريق الاتحاد السعودي، استقر على الأسماء الأجنبية، التي سيخوض بها، اليوم، مباراته أمام ضيفه سباهان أصفهان الإيراني، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسيستضيف اتحاد جدة، نظيره سباهان أصفهان، في الثامنة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

وتنص لوائح بطولة دوري أبطال آسيا، على إشراك كل نادٍ خمسة لاعبين أجانب فقط في قائمة مبارياته بالبطولة.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، وفقًا لمصادر خاصة، أن الجناح البرتغالي جوتا فيليبي، حجز أول مقاعد الأجانب، فيما ذهب المقعد الثاني للمدافع أحمد حجازي.

وأضافت الصحيفة، أن لاعب الوسط البرازيلي فابيانو تفاريس، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، والإيطالي لويز فيليبي، قد حجزوا المقاعد الثلاثة الأخرى للاعبين الأجانب.

وبذلك، سيتغيب عن صفوف الاتحاد في مباراة سباهان في مباراة اليوم، كل من الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي، والثلاثي البرازيلي رومارينيو، وإيجور كورنادو، ومارسيلو جروهي.

ويحتل اتحاد جدة حاليًا صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، برصيد 12 نقطة، يليه سباهان أصفهان، برصيد 10 نقاط

ويأتي القوة الجوية العراقي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم أجمك الأوزبكي في المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

مارسيلو جاياردو الاتحاد السعودي سباهان أصفهان الإيراني دوري أبطال آسيا اتحاد جدة احمد حجازى

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