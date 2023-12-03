الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب اتحاد جدة: حجازي جاهز وسيشارك غدًا أمام سبهان

حجازي وجاياردو
حجازي وجاياردو

أكد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، عودة أحمد حجازي محترفنا في صفوف الفريق للمشاركة في المباريات.

وقال جايارد اليوم في المؤتمر الصحفي للقاء سبهان الإيراني غدًا: “سيشارك  حجازي غدًا من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة وهو أصبح جاهز”.

وأضاف: “المباريات كثيرة وفترة الاستراحة بين المواجهات قصيرة، بكل تأكيد هناك فكرة للتدوير ولكن الأهم نظام الفريق لا يتأثر ونأمل أن نكون بكامل الجاهزية والوصول للمونديال بأفضل حالة ممكنة”.

ولم يشارك حجازي منذ عودته من الإصابة مع الأتي حيث فضل المدرب إراحته في المباريات الأخيرة.

يلف الغموض  مستقبل المصري أحمد حجازي، المحترف ضمن صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وغاب أحمد حجازي عن مباريات اتحاد جدة خلال الفترة الماضية؛ بسبب تعرّضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يواصل تدريباته المكثفة مع فريقه، وفقًا لبرنامج التأهيل المعد له.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع المصري، صاحب الـ32 عامًا، رفقة اتحاد جدة في 30 يونيو 2026.

أحمد حجازي على رادار الدوري الإنجليزي في يناير

ووفقًا لما ذكرته شبكة "TEAMtalk" البريطانية، فإن هناك بعض الأندية الإنجليزية أبدت رغبتها في التعاقد مع أحمد حجازي، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل في شهر يناير.

وأوضحت الشبكة البريطانية، أن ناديي بيرنلي وشيفيلد يونايتد، المنافسين في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، يريدان الحصول على خدمات أحمد حجازي في شهر يناير المقبل.

وأضافت الشبكة في تقريرها، أن ناديي وميدلسبره وكارديف سيتي، المنافسين في الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، بالإضافة إلى ناديي سيلتك ورينجرز الاسكتلنديين، يرغبون في التعاقد مع أحمد حجازي.
ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد أجمك في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط.

جاياردو حجازي احمد حجازى سبهان سبهان الإيراني

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