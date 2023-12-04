القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يبدأ التوغل البرى فى جنوب غزة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية ، إن الرشقات الصاروخية من المقاومة تحمل رسائل مهمة لحكومة نتنياهو.

أضاف أبوشمسية، أن الخطاب الإسرائيلي تحول من القضاء على حماس إلى عدم جعل غزة تمثل خطرًا يهدد الكيان الإسرائيلي، وهذا ما أعلنه بعض قادة الحرب.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن حزب الله أعلن استهداف 9 مواقع عسكرية إسرائيلية، وهذا ما دعا "كابينت الحرب" لعقد اجتماع الليلة لتحديد ما ستفعله إسرائيل مع حزب الله.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الجيش الإسرائيلي بدأ التوجه والتوغل البري في الجنوب، وهذا ما يؤكد المخطط المعلن من قبل نتنياهو والذي يتمثل في التهجير القسري للفلسطينيين.