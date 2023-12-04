ضُبط وبحوزته 24 مليون جنيه.. تجديد حبس تاجر العملة بالشروق

اعترافات مثيرة من تاجر عملات النقد الأجنبي الغير مشروع، عقب القبض عليه في سيارته وبداخلها 24 مليون جنيه، حيث قال أمام جهات التحقيق أنا بتاجر فيهم، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في مدينة الشروق، وقال إنه سلك طريقا سهلا للبحث عن الثراء السريع عن طريق الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

وأضاف أنه مقيم في محافظة الجيزة، وأن الأموال التي كانت بحوزته مبلغ 24 مليون جنيه، يقوم باستخدامها في تغيير العملات الأجنية عن طريق تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق القانون.

وأوضح أنه يتبع ما يسمى بنظام المقاصة وذلك بمقابل نسبة متفق عليها مع راغبي القيام بتلك التحويلات المالية، مشيرا إلى أن الأموال المضبوطه بحوزته من حصيلة نشاطه الإجرامي.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه).