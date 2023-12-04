حملة المرشح الرئاسي السيسي بالغربية تستقبل 28 من النقابات والكيانات والاتحادات

استقبل أعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الغربية، أكثر من 27 كيانا شبابيا ونقابات واتحادات ومؤسسات، بحضور كلا من النائب محمد عريبى عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالغربية والنائب طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية والنائب أحمد الجحش عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة وطن بالغربية والنائبة دعاء عريبى عضو تنسيقية شباب الأحزاب واللواء أحمد عبد الوهاب والدكتورة زينب سامى وأية ياسر.

وأكدت الحملة فى بيانها منذ قليل، أن اللقاء شهد زخما وتفاعلا وتشاركا كبيرا من الحضور من النقابات والاتحادات والكيانات وجاء أبرزهم اتحاد شباب العمال واتحاد طلاب تحيا مصر والاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية والاتحاد التعاونى الزراعى والجبهة الدبلوماسية المصرية والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر والثقافة والآثار ونقابات المالية والضرائب والجمارك والمهن الرياضية والزراعية والنقل البرى والمحامين والبيطريين والسكة الحديد والتعليم والبحث العلمى والاجتماعيين والتعليمية وأحزاب المؤتمر والجيل الديمقراطى وحملة بكرة لينا وحملة بشبابنا وكيان شباب مصر والمستقبل ومهندسون من أجل مصر المستدامة ومؤسسة كوادر قيادات التنمية.

تسليط الضوء على أهمية الانتخابات ودورها في تحقيق الديمقراطية

وأكدت الحملة فى بيان لها، أن اللقاء دار حول الدور الهام والتوعوى لتلك الكيانات والنقابات والحملات لتبصير المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وممارسة حقوقهم الدستورية، وتسليط الضوء على أهمية الانتخابات ودورها في تحقيق الديمقراطية وبناء مستقبل مصر المزدهر خلال فترة القادمة.