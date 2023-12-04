أحمد عدوية يطرح أحدث أغانيه "قبطان سفينتى"(فيديو)

طرح النجم محمد عدوية أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "قبطان سفينتي" عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون محمد عدوية في أغنية "قبطان سفينتي" مع كل من الشاعر الغنائي مهاب الجزائرى والموزع الموسيقي والملحن مونتى.

وتقول كلمات الأغنية:

"مايه هوا ارض بور واقف مستني انا لآخر الطابور الدنيا مالها الحب خانها الواقع سابها قابلت الخيال فاليها غنا مالي انا بالعالم ده مش داري بيه ليه عايزني اشغل بالي تاني بيه عامل لليأس ميوت قالب الخوف برموت راعب الحياه بالموت اسابق الصوت بالضوء ألخص الكون في ستور اشوط انا برجلي نجوم ماتفوق مين اللي كدب قال انك مالكش عزيز ياليل دنيا لعبه خسرت فيها اني اخسر ماتفتكرش اني بعدك مش هقدر قالولي ماتكملش بطل وانا بسافر من الفكره لفكره التانيه بخطوه راكب دماغي مش راكب الموج قبطان سفينتي في بحر مصاصين الدم بصطاد بعقلي مش زيهم انا غشيم برمي سنارتي في الوحوش شغال بلم نداهه تنده عليا بصوت معزوف خدت الاصيل وسابت من الخسيس ألوف واقفين صفوف واخدين منها كفوف هدوس وجايلك مهما كانت الظروف".

"أرض غزة".. محمد عدوية يطرح أحدث أغنياته تضامنًا مع فلسطين

وطرح محمد عدوية الأيام الماضية، أغنية جديدة تحمل اسم "أرض غزة"، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهى من كلمات الشاعر محمد عبدالجابر، وألحان عبدالرحمن حامد، وتوزيع محمد روستم.

كلمات أغنية أرض غزة

وقالوا عليكي يا أرض غزة أن الشهادة عليكي لذة، يشتاق لها الصابرين..

وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندله.. لأننا ساكتين..

ياه ياه يا أرض غزه يا أرض طاهرة..

يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشره..

حاسس ان اللي مات ده أبني كان نفسي احمي جسمي من أي ضربة..

هدموا المباني وكل مدني.. ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر.. يصرخ يقول أنا مش قادر.

الحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين.