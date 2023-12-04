نصر سالم لـ"القاهرة الإخبارية": الصناعات الحربية فى مصر شهدت تطورًا كبيرًا فى السنوات الماضية

قال الخبير الاستراتيجي، اللواء نصر سالم، إن معرض إيديكس 2023 والخاص بالصناعات الحربية والأسلحة تأتي أهميته في التعرف على كل ما هو جديد في عالم التسليح.

وأضاف الخبير الاستراتيجي خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية أن الصناعات الحربية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الماضية، ولعل الفرقاطة التي عرضت اليوم أكبر دليل على التطور الهائل الذي شهده هذا المجال.

ونوه سالم إلى أن المصانع الحربية، المتمثلة في الهيئة العربية للتصنيع، تثبت أن لدينا القدرة على تطوير أسلحتنا وتصنيع مشترك مع الدول الأخرى، لافتًا إلى أن عرض الفرقاطة اليوم يزيد من الطمأنينة لكل مصري، ورسالة ردع لكل ما يحاول أن يعرض مصالحنا للخطر أو يهدد تراب هذا الوطن.