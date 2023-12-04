7 ألاف داعم للمرشح عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر "مستقبل وطن" بالعلمين (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الختامى الثالث الذي عقده حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى بالعلمين.

حضر المؤتمر كل من النائب صالح سلطان امين حزب مستقبل وطن بمطروح والنائب جمال الشورى ورزق جالي أعضاء مجلس النواب ورزق علواني عضو مجلس الشيوخ والنائب صلاح عياد عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى واللواء يحي العيسوي امين عام مساعد المركزية للحزب ومحمد شوقي امين امانه الشئون الشريعة بالحزب والنائب عبدالحميد الدمرداش امين عام مساعد المركزية للحزب والدكتور اسماعيل حميدة والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين.

وشارك فى المؤتمر الختامى الحاشد لحزب مستقبل وطن بمطروح ممثلي الكنيسة والأزهر والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ وعددا من العواقل وأبناء مطروح من الحمام شرقا وحتي السلوم غربا وسيوة جنوبا.

انجازات المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي

انطلق المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة ايات من القرآن الكريم ثم عرض انجازات المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

بأعلام مصر، أكد المشاركون فى المؤتمر الثالث لحزب مستقبل وطن والمبالغ عددهم 7 الاف مواطن دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى نظرا للانجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

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