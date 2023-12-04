جلسات تخاطب مجانية لذوي الهمم بمراكز الشباب في الإسكندرية (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثله فى مكتب "قادرون باختلاف" اليوم الإثنين، جلسات تخاطب مجانية لذوي الهمم والقدرات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، بإشراف نخبة من كبار الاخصائيين المتخصصين في المجال، وذلك بمركز شباب المسيري.



تاتى هذه الجلسات فى إطار الإهتمام الفائق التي توليه الدولة لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم فى المجتمع.



وقالت الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، أننا نولي اهتماما خاصا بأبنائنا من ذوى القدرات والهمم وأنهم جزء لا يتجزا من المجتمع.

وأوضحت أن مراكز التدريب وتنمية الإبداع تنفذ بشكل اسبوعى وعلى مدار العام بمراكز شباب (النصر، كرموز، الحرمين، المسيري ) وتقدم جميع خدماتها الرياضية والفنية واخيرا جلسات التخاطب بالمجان لابناءها من ذوى الهمم بمحافظة الإسكندرية.

أنشطة ومهارات لطلاب مدينة بشاير الخير

وفي سياق متصل، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، من خلال "إدارة إعداد القادة " عدد من الأنشطة المتنوعة بمشروع بشاير الخير، ضمن برنامج مشروع بشاير الخير، تضمنت نشاط مهارات حياتية ‏استفاد منه مايقرب من 55 طالب وطالبة من أبناء بشاير الخير وذلك بمدرسة" محمد محمود حربى الابتدائية".

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أننا نولي اهتمام خاص لأبناء بشاير الخير، ونبذل اقصي جهد لشغل أوقات الفراغ بكل ماهو مفيد، مضيفة أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تسعى لتقديم كافة الأنشطة في كافه المجالات لابناء هذا المشروع الذي يعد احد أهم إنجازات الدولة المصرية.



وأوضحت أن مشروع بشاير الخير يعد هو الحل جذري للقضاء على لمشكلة المناطق العشوائية التي انتشرت بشكل ملحوظ منذ 2011 في الإسكندرية، والتفكير في القضاء على تلك المناطق وليس محاولة تحسينها وتطويرها فقط، لافتة أن هذا التفكير المطول تمثل في مشروع بشاير الخير، الذي يُعد عملية إنقاذ مدروسة بعناية؛ لحماية سكان المناطق العشوائية من خطر سقوط منازلهم.

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