الموافقة على 12 منحة للدول الإسلامية بجامعة بنها الأهلية

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وعدد من قيادات وأساتذة الكليات داخل الجامعة بمدينة العبور.

وفي بداية الاجتماع، أكد مجلس جامعة بنها الأهلية على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا، كما أنها من أهم الاستحقاقات الدستورية، ولها تأثير هام في صنع المستقبل.

وأجمع المجلس على ضرورة عقد الندوات التثقيفية للتوعية بضرورة المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية على رأسها اعتماد تقديم 12 منحة للدول الإسلامية فى جميع التخصصات (طب، علاج طبيعي، طب الأسنان، الاقتصاد وإدارة الأعمال، الهندسة، علوم الحاسب).

وناقش أيضًا، الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع كليات الجامعة، مستعرضًا أعمال مكتب التحول الرقمى والحوكمة الذكية، بجانب استعراض أنشطة الجامعة السابق تنفيذها ومنها الندوة التثقيفية عن حرب أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، و"يوم التوعية الطبية الأول" بجانب متابعة تقرير عن المشاركات الطلابية في المؤتمرات والمسابقات الرياضية المختلفة، وتقديم عظيم الشكر والتقدير على الدور الذى يقوم به مكتب التميز المؤسسي ومجلس الأمناء برئاسة الدكتور جمال السعيد، والدكتورة سهير شعراوى، نائب رئيس مجلس الأمناء، على الدعم الدائم والمستمر.

حضر الاجتماع كل من الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى، القائم بعمل النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، ومديري البرامج بالجامعة، وسامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة، بالإضافة إلى أعضاء مكتب التميز المؤسسي.