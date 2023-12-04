الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموافقة على 12 منحة للدول الإسلامية بجامعة بنها الأهلية

رئيس جامعة بنها الأهلية..
رئيس جامعة بنها الأهلية.. الموافقة على 12 منحة للدول الإسلام

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وعدد من قيادات وأساتذة الكليات داخل الجامعة بمدينة العبور.

وفي بداية الاجتماع، أكد مجلس جامعة بنها الأهلية على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا، كما أنها من أهم الاستحقاقات الدستورية، ولها تأثير هام في صنع المستقبل.

وأجمع المجلس على ضرورة عقد الندوات التثقيفية للتوعية بضرورة المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية على رأسها اعتماد تقديم 12 منحة للدول الإسلامية فى جميع التخصصات (طب، علاج طبيعي، طب الأسنان، الاقتصاد وإدارة الأعمال، الهندسة، علوم الحاسب).

وناقش أيضًا، الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع كليات الجامعة، مستعرضًا أعمال مكتب التحول الرقمى والحوكمة الذكية، بجانب استعراض أنشطة الجامعة السابق تنفيذها ومنها الندوة التثقيفية عن حرب أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، و"يوم التوعية الطبية الأول" بجانب متابعة تقرير عن المشاركات الطلابية في المؤتمرات والمسابقات الرياضية المختلفة، وتقديم عظيم الشكر والتقدير على الدور الذى يقوم به مكتب التميز المؤسسي ومجلس الأمناء برئاسة الدكتور جمال السعيد، والدكتورة سهير شعراوى، نائب رئيس مجلس الأمناء، على الدعم الدائم والمستمر.

حضر الاجتماع كل من الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى، القائم بعمل النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، ومديري البرامج بالجامعة، وسامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة، بالإضافة إلى أعضاء مكتب التميز المؤسسي.

جامعة بنها انتخابات الرئاسة الجامعة الاهلية مجلس الجامعة مدينة العبور

مواد متعلقة

رئيس جامعة بنها يشهد بدء موسم زراعة القمح داخل المزارع

الانتهاء من جاهزية 23 مقرًا انتخابيًا لاستقبال الناخبين بكفرشكر

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل طفلة والشروع فى قتل شقيقها بالقليوبية

الكشف على 711 مواطنًا خلال قوافل طبية لجامعة بنها بقرى القليوبية

تأييد حكم إعدام مبيض محارة قتل زوجته بسكين فى القليوبية

المشدد 7 سنوات عقوبة غفير بتهمة تجارة المخدرات بالقليوبية

"بنها" تحصد 16 ميدالية في بطولة البارالمبية للجامعات المصرية

جامعة بنها تنظم قوافل طبية مجانية بقريتي ميت السباع وجزيرة بلى

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

بعد "فيديو المطبخ".. كروان مشاكل "بيكلم نفسه" قبل العرض على النيابة

فى أسبوع الوداع.. نجوم رحلوا دون تصوير مشاهدهم الأخيرة

كروان مشاكل يصرخ: "هاتولى أمى وإنجى السبب"

الاتحاد الأوروبى: لا يمكن اتهام كل من ينتقد إسرائيل بـ"معاداة السامية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة