الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي فى الدورى

البنك الاهلي
البنك الاهلي

اختار طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٢ لاعبا للسفر إلى الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الثلاثاء ويستضيفها ستاد الإسماعيلية 
وجاءت القائمة علي النحو التالي 
حراسة المرمي 
محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين 
خط الدفاع 
أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، امير مدحت، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني، عاصم صلاح 
خط الوسط 
محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو، سيرجى اكا 
خط الهجوم 
كريم بامبو، أسامة فيصل.

موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويستضيف الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي، مساء غدا الثلاثاء، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وكان فريق الإسماعيلي، استأنف مرانه، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بقرار من إيهاب جلال المدير الفني، عقب الهزيمة أمام بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة بيراميدز خلال جزء من المران وفضل الجهاز الفني إراحتهم بينما خاض باقي أعضاء الفريق مرانهم بشكل طبيعي.

محمد أبوجبل الاسماعيلى الاهلى البنك الأهلي لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

كروان مشاكل يصرخ: "هاتولى أمى وإنجى السبب"

فى أسبوع الوداع.. نجوم رحلوا دون تصوير مشاهدهم الأخيرة

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهم فى "حادث أشرف عبدالغفور"

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة