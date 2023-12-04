قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي فى الدورى

اختار طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٢ لاعبا للسفر إلى الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الثلاثاء ويستضيفها ستاد الإسماعيلية

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين

خط الدفاع

أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، امير مدحت، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني، عاصم صلاح

خط الوسط

محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو، سيرجى اكا

خط الهجوم

كريم بامبو، أسامة فيصل.

موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويستضيف الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي، مساء غدا الثلاثاء، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وكان فريق الإسماعيلي، استأنف مرانه، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بقرار من إيهاب جلال المدير الفني، عقب الهزيمة أمام بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة بيراميدز خلال جزء من المران وفضل الجهاز الفني إراحتهم بينما خاض باقي أعضاء الفريق مرانهم بشكل طبيعي.