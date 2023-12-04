الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الديوان البطريركي بالإسكندرية يستعرض الخطة السنوية

القمص إبرام إميل
القمص إبرام إميل وكيل البطريركية

اجتمع القمص إبرام إميل وكيل البطريركية مع مديري وموظفي الديوان البطريركي، في المؤتمر السنوي لخطة الديوان البطريركي وجاء المؤتمر تحت عنوان "رؤيتنا" واستعرض فيه العاملون بالديوان الرؤية العامة والخاصة للإدارات والخطط التنفيذية التى يسعى الديوان تنفيذها عام 2024، جاء هذا المؤتمر ضمن خطط إعادة الهيكلة الإدارية للديوان وخطط التحول الرقمى وإدارة الجودة.

 البابا يلتقي الأنبا غبريال ومجمع كهنة بني سويف ومكرساتها

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بنى سويف، ومجمع الآباء الكهنة وأسرهم، ومجمع مكرسات الإيبارشية، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتحدث الأنبا غبريال في بداية اللقاء مقدمًا الشكر لقداسة البابا على استجابته السريعة لطلبهم لقاء قداسته، وعلى اهتمامه بمتابعة أحوال الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

ومن جهته رحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على الأسئلة التي قدموها لقداسته واستمع للمقترحات التي قدموها وناقشها معهم، وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

 عظة الأحد الأسبوعية

هذا وأذيعت، صباح أمس، كلمة للأب القس فام موريس كاهن كنيسة السيدة العذراء بمدينة بورسعيد، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الرابع من شهر هاتور، وموضوع إنجيله وهو "الطريق إلى الحياة الأبدية" في إنجيل مرقس والأصحاح العاشر، وأشار إلى دور الإنسان في فحص ذاته والتوبة والاعتراف عن ضعفاته، "بَلْ إِنِّي أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ أَيْضًا خَسَارَةً مِنْ أَجْلِ فَضْلِ مَعْرِفَةِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّي، الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَسِرْتُ كُلَّ الأَشْيَاءِ، وَأَنَا أَحْسِبُهَا نُفَايَةً لِكَيْ أَرْبَحَ الْمَسِيحَ" (في ٣: ٨).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

إبرام إميل القمص ابرام اميل الديوان البطريركى رئيس الديوان البطريركي

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