الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول..النجوم يتقدم على التعدين وأسوان يتعادل مع بترول أسيوط

فريق لافيينا
فريق لافيينا

انتهى الشوط الأول من مباراة مكادي ولافيينا المقامة بملعب خيري بشارة بالجونة في الأسبوع الحادي عشر، لمسابقة دوري المحترفين بالتعادل بدون أهداف.

وفي ملعب بتروسبورت انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجت وبروكسي بتقدم بتروجت بهدف سجله حامد حمدان.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أسوان وبترول أسيوط بالتعادل بدون أهداف.

وفي ستاد السلام انتهى الشوط الأول من مباراة الاتصالات والمقاصة بتقدم المقاصة بهدف سجله محمود عماد.

وفي ملعب السلمانية انتهى الشوط الأول من مباراة النجوم والنصر للتعدين، بتقدم النجوم بهدف سجله إسلام فتحي.

وتختتم مباريات اليوم في الأسبوع الحادي عشر لدوري المحترفين في الخامسة مساء حيث يستضيف غزل المحلة بقيادة حسام عبد العال فريق راية بقيادة محمد حليم في الخامسة مساء في آخر مباريات اليوم.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث برصيد 20 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين وهزيمتين، وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف وجمع ست نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على لافينا والمقاصة والهزيمة أمام بترول أسيوط، ولا بديل أمامه سوى الفوز حتى لابتعد عن المقدمة.

على الجانب الآخر يحتل راية المركز العاشر برصيد 14 نقطة من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وهزيمتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا، وجمع خمس نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على الجمهورية شبين والتعادل مع دكرنس وحرس الحدود.

دوري المحترفين النجوم النصر للتعدين أسوان بترول أسيوط

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