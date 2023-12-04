بالأسماء.. إعلان نتيجة المبتكر الصغير في مدارس دمياط

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، عن نتيجة مسابقة المبتكر الصغير للمراحل الثلاثة على مستوى المحافظة تحقيقا لرؤية مصر 2030 فى إعداد جيل قادر على التعلم والابتكار والابداع على البحث العلمي.

وفي إطار متطلبات الجمهورية الجديدة، وفي اطار حرص الاتحادات الطلابية على اظهار قدرات الطلاب من خلال مشاركاتهم فى المسابقات العلمية المختلفة، التى تعتبر مصدرا حقيقيا لتنمية قدراتهم واطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم لمواكبة المتغيرات العلمية الحديثة.

اكتشاف المواهب العلمية وتنمية القدرات

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، نتيجة مسابقة المبتكر الصغير للمراحل الثلاثة على مستوى المديرية، والتي كانت تهدف الى عدد من المحاور منها اكتشاف المواهب العلمية وتنمية القدرات، وإتاحة الفرص للإبداع والإبتكار وصقل مهارات التفكير الإبداعى والتفكير الناقد وإعداد جيل من الطلاب الباحثين المبتكرين والمبدعين.

أسماء الفائزين في المسابقة

وهنأ "وكيل الوزارة" الطلاب الفائزين فى مسابقة المبتكر الصغير للعام الدراسى 2023 / 2024 الآتي أسمائهم

- أولا: المرحلة الابتدائية

الطالب إياد أحمد محمد خالد كمال من مدرسة طيبة الرسمية المتميزة لغات بالادارة دمياط الجديدة لحصوله علي المركز الاول والطالب عبد الرحمن محمد على من مدرسة عبد الغنى عياد بادارة فارسكور التعليمية لحصوله علي المركز الثانى والطالب ميرهان محمد مسعد زيد من مدرسة عبد الرحمن صالح بادارة السرو التعليمية لحصولها علي المركز الثالث

- ثانيا: المرحلة الاعدادية

الطالب نورالدين محمود طه فودة من مدرسة الشهيد بلال الزاهد بادارة عزبة البرج التعليمية لحصوله علي المركز الاول والطالب سيف أحمد عبد اللطيف الزميتى من مدرسة دمياط الاعدادية بنين بادارة دمياط التعليمية لحصوله علي المركز الثاني، الطالب عمر ربيع محمد حجازى من مدرسة الزرقا الاعدادية الحديثة بادارة الزرقا التعليمية لحصوله علي المركز الثالث

- ثالثا: المرحـلة الثانوية

الطالبة هدى عماد مصطفى الشبراوى من مدرســــــــة كفر سعد الصناعية بنات بادارة كفر سعد التعليمية لحصولها علي المركز الاول والطالب فارس أحمد محمد فوزى من مدرســـــــــــة الشهيد ياسر شتية بادارة الزرقا التعليمية لحصوله علي المركز الثاني، والطالب محمد سرحان حامد عبد العاطى من مدرســـــــــــة على مشرفة الثانوية العسكرية بادارة دمياط الجديدة التعليمية لحصوله على المركز الثالث

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لاعضاء، لجنة الاعداد والتجهيز والتنفيذ برئاسة علاء ناشد النادى موجه عام التربية الاجتماعية وفايزة على الصعيدى موجه عام العلوم بالديوان وهالة قاسم ابراهيم موجه كيمياء واعضاء اللجنة اقبال بكر عبد الرازق وأمانى مسعد ابو محمود ورابحة محمد مسعد السيد والتي كانت تحت اشراف ايناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية وعبد العليم جمعة وكيل المديرية.