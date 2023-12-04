حكاية وطن.. خطة مكبرة لتنمية الساحل الشمالى الغربى من الإسكندرية حتى السلوم

تنمية الساحل الشمالي الغربي من الإسكندرية وحتى مدينة السلوم بمحافظة مطروح.. أحد أهداف الدولة التى تم وضع خطط استراتيجية لها لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

- مدينة العلمين الجديدة

وفى محافظة مطروح، إحدى المحافظات الحدودية التى تقع غرب مصر، تم إنشاء عدة مشروعات قومية كبرى منها مدينة العلمين الجديدة فتحولت من مدينة حاضنة للألغام إلى مدينة سياحية عالمية اقتصادية من الطراز الأول، حيث تم إنشاؤها على مساحة إجمالية 48 ألف فدان.

وتضم مدينة العلمين الجديدة عدة مناطق منها منطقة بحيرة العلمين (حي الفنادق)، ومركز المدينة، والحى السكنى المتميز، وحى حدائق العلمين مرسى الفنار ومركز المؤتمرات، ومنتجع خاص، والمنطقة الترفيهية، والمركز الثقافي، والإسكان السياحي، وحى مساكن البحيرة، ومنطقة أرض المعارض، أما منطقة الفنادق ستضاهي أبراج دبى، حيث بلغ إجمالي مساحة الفنادق 296 فدانًا، بالإضافة إلى "الحي اللاتيني، المنطقة التراثية، جامعة العلمين الدولية، منطقة الأبراج الشاطئية، بحيرة العلمين، كورنيش العلمين. الإسكان الاجتماعي، الداون تاون"، حيث استضافت المهرجانات العالمية والمسابقات الدولية بمشاركة عدد من دول العالم.

- مدينة رأس الحكمة

وجار إنشاء مدينة رأس الحكمة، التى تقع على الساحل الشمالي، وتتمتع بشواطئ فيروزية ساحرة، حيث ينعكس ذلك إيجابيًا على وضع المنطقة على خريطة السياحة والتجارة العالمية.

- ميناء جرجوب البحرى

أما عن ميناء جرجوب البحرى، فيعد أحد المشروعات القومية الكبرى التى تم إنشاؤها بمدينة النجيلة، حيث يقع على مساحة 2169 فدانًا، ويبلغ طول رصيف الميناء نحو 1081 مترًا، وبعمق غاطس حتى 18 مترًا، ليستقبل السفن التجارية القادمة من أوروبا ومخصص بداخل الميناء أرصفة لاستقبال السفن السياحية من جميع دول العالم لخدمة التنمية السياحية بمطروح، وتم افتتاح المرحلة الأولى من الميناء التجاري، حيث يضم 970 مترًا ميناء تجاريًا للحاويات. و400 متر رصيف سياحي، و600 متر للمراكب الصب سعة 70 ألف طن.

- إنشاء محطات التحلية

وعلى جانب آخر، تم وضع مخطط لتوفير المياه الصالحة للشرب، وحل أزمة المياه التى تتعرض لها محافظة مطروح، حيث تم إنشاء 8 محطات لتحلية مياه البحر بإجمالي طاقة إنتاجية 850 مترًا مكعبًا لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة وسيدي براني والسلوم، وذلك لسد الاحتياجات من مياه الشرب لأهالى تلك المناطق.



وأكد العمدة سعد كويلة، أحد أبناء مدينة النجيلة، خلال حديثة لـ"الدستور"، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت خطة لإنشاء المشروعات القومية الكبرى على مستوي الجمهورية عامة ومحافظة مطروح خاصة، وتلك المشروعات غيرت شكل المحافظة التى عانت لسنوات من التهميش.

وأشار إلى أن المحافظة حظيت باهتمام بالغ، حيث تم إنشاء مدينة الجيل الرابع "العلمين الجديدة" بعدما كانت حقلًا للألغام، بالإضافة إلى إنشاء الطرق الجديدة ومحطات التحلية وتطوير ميناء السلوم البرى شريان الحياة غرب مصر، فضلًا عن ميناء جرجوب البحري والاهتمام بالقرى والتجمعات الصحراوية وإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة، وإنشاء أزمة مدينة سيوة وحل مشكلة الصرف الزراعى التى عانت منها الواحة لأكثر من 40 عامًا، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع التعليم والصحة، قائلًا: "نعيش اليوم فى العصر الذهبى.. تحيا مصر".