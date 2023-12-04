القاهرة الإخبارية: نقل 83 شهيدًا إلى مستشفى المعمدانى منذ صباح اليوم

أفاد إعلام فلسطيني بنقل 83 شهيدًا إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة منذ صباح اليوم، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تقترب من المستشفى المعمداني في مدينة غزة.

واستهدف قصف إسرائيلي صباح اليوم محيط المستشفى المعمداني وميدان فلسطين وسط استمرار نهج استهداف القطاع الصحي في قطاع غزة.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في وقت سابق اليوم، من مغبة استمرار العدوان الذي وصفه بالوحشي على قطاع غزة، الذي سيؤدي إلى خروج سائر مستشفيات القطاع عن الخدمة.

وعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العنيفة على قطاع غزة بعد هدنة استمرت 7 أيام تم تجديدها لمرتين.