الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بمنظومة "رجوم" الصاروخية… كتائب القسام تعلن قصف مستوطنة نيريم بغلاف غزة

قصف مستوطنة نيريم
قصف مستوطنة نيريم

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، عن قصف مستوطنة نيريم بغلاف غزة بمنظومة "رجوم" الصاروخية، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

وأكدت كتائب القسام، منذ قليل، قضاءها على عدد من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، بجانب استهداف 5 دبابات للاحتلال و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

وعلى صعيد آخر، استشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين، منتصف الليلة الماضية وصباح اليوم، بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بصاروخ أطلق من قبل طائرة استطلاع إسرائيلية، وفي استهدافات مماثلة لمنازل في رفح وخان يونس.

وتسبب الاستهداف لبوابة المستشفى فى سقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، إلى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبًا للأمان.

مستوطنة نيريم حماس كتائب القسام الإحتلال الإسرائيلي غزة

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