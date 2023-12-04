الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فى مستهل زيارته لسلطنة عمان:

عاصم الجزار فى مهمة لتبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية للأشقاء فى سلطنة عمان

خلال اللقاء
خلال اللقاء

وزير الإسكان يلتقى نظيره العماني لتبادل الخبرات.. وبحث سبل التعاون المشترك.. ومناقشة تجربة البلدين فى مجال التنمية العمرانية


فى مستهل زيارته سلطنة عمان، التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، وذلك لتبادل الخبرات، وبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة تجربة البلدين فى مجال التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.
ويرافق وزير الإسكان فى زيارته سلطنة عمان، كل من: الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات- المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار أن "الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتها الواسعة فى مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا فى سلطنة عمان، كما أن شركات المقاولات المصرية قادرة على المساعدة فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا فى سلطنة عمان، لما تملكه من خبرة كبيرة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة".
من جانبه، استعرض الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، جهود وزارته فى مجال التنمية العمرانية، وتنفيذ المشروعات السكنية، بجانب استعراض الاستراتيجية العمرانية والمخطط الهيكلى لمسقط الكبرى، واستعراض مقترحات المدن المستقبلية المخطط تنفيذها.

وكان غادر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مساء أمس من مطار القاهرة، متجهًا إلى مسقط، على رأس وفد رفيع من معاونيه فى إدارة ملف الإسكان، ضمنهم الدكتور وليد عباس والدكتور عبدالخالق إبراهيم، وذلك فى إطار مد سبل التعاون بين مصر وسلطنة عمان، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للبلدين الشقيقين.

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فى مستهل زيارته لسلطنة عمان التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان

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