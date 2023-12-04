الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ياسمين فؤاد: اليوم الثالث للجناح المصرى بـCOP 28 يحث على التكاتف الجماعى لصياغة مستقبل مرن

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اليوم الثالث للجناح المصرى المقام على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP 28، المنعقد بمدينة أكسبو دبى، شهد عددا من الجلسات المتنوعة تحت شعار "الصحة والإغاثة والتعافي والسلام"، ودعت جميعها إلى المشاركة الجماعية والتدابير الاستباقية، وقد شجع الجناح المصري مشاركة الشباب والقطاع الخاص في العمل المناخي، وحثهم على تنفيذ المبادرات المبتكرة التى تسهم فى تقديم حلول تدفع العمل المناخي إلى الأمام.

وزيرة البيئة: الجناح المصرى يدعو إلى "الصحة والإغاثة والتعافى والسلام"

وأوضحت وزيرة البيئة أن مناقشات الجناح تناولت الموضوعات المتعلقة بالصحة، حيث تم عقد مجموعة من الجلسات سلطت الضوء على طرق التخلص من الأدوية غير الآمنة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما تناولت الجلسات أهمية رفع الوعي لدى قطاع الأعمال والمجتمع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مبادرة I-CAN، والتحول نحو نظام الرعاية الصحية الأخضر.

د. ياسمين فؤاد: اليوم الثالث للجناح المصرى يحث على التكاتف الجماعى لصياغة مستقبل مرن للحفاظ على البيئة

ولفتت وزيرة البيئة إلى الجلسات التى شهدها الجناح المصرى، كجلسة "تغير المناخ والصحة: ​​من قبل الشباب، مع الشباب" والتى استضافتها وزارتا الشباب والرياضة والصحة ومنظمة الصحة العالمية، وجلسة "المناخ الصحي من أجل صحة واحدة"، التى تناولت أهمية التنوع البيولوجي للصحة والرفاهية، بالإضافة إلى جلسة "المساهمات البحثية للتخفيف من آثار تغير المناخ على الصحة والتكيف معها".

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن المناقشات داخل الجناح المصرى  تعمقت وكشفت عن تقدم النهج الإيجابي للسلام في تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مُضيفةً أن اليوم الثالث في الجناح المصري حث على التكاتف الجماعي لصياغة مستقبل مرن للحفاظ على البيئة المُحيطة، وهو ما  يدل على أن التآزر بين العمل المناخي ومشاركة القطاع الخاص والحكومة أمر بالغ الأهمية في رسم المسار نحو غد مرن وأكثر اخضرارًا.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجناح المصري البيئة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 العمل المناخى المبادرات المبتكرة

مواد متعلقة

وزيرة البيئة تشارك في حلقة نقاشية حول "مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ: الطريق إلى الأمام"

وزيرة البيئة: الجناح المصرى يقدم قصص العمل المناخي التي تعكس تكريس الجهود

الأكثر قراءة

عقب رحيله.. هذا آخر ما تبقى لـ ريهام عبدالغفور من والدها

اعترافات انجى حمادة.. تستقطب الرجال لمسكنها عبر البث المباشر

انجي حمادة استغلتني.. كروان مشاكل يفجر مفاجأة حول هوية مصور فيديو المطبخ

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة