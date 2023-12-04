حكاية وطن.. رفع كفاءة الكوادر البشرية الشرطية (4)

استعرض كتاب حكاية وطن بين الرؤية والانجاز، أهم الانجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية منذ فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد، ومنها القطاع الأمني.

وتزامنـت النجاحـات التـي حققتهـا مصـر في مجـال مكافحة الإرهـاب، مع نجاحـات أخرى حققتها الشرطة المصريـة فيمـا يتعلـق بضبـط الأمـن الداخلـي وإرسـاء معادلة أمنية مستقرة فـي البلاد.

واهتمـت الدولـة المصريـة بتحقيـق الأمـن وترسـيخ ركائـز العدالـة بتنميـة القـدرات والمهــارات للعنصــر البشــري لديهــا حتــى يتســنى تنفيــذ الــرؤى وتطبيــق الاستراتيجيات التي تطلقهــا الحكومــة، وتحســين منظومــة الأمــن، وتطبيــق مبــادئ العدالــة تحــت مظلــة تعزيــز حقــوق الإنســان؛ حيــث يعد العنصر البشري الركيـزة الأولـى التـي تنطلـق منهـا التنميـة والعنصـر الرئيـس فـي حوكمـة وإدارة السياسـات المختلفـة.

وعليـه لعبـت المؤسسـات الفرعيـة التابعـة لـوزارة الداخليـة دور ًا مهمــا فــي تنميــة المــوارد البشــرية وصقــل مهاراتهــا؛ حيث تولي أكاديمية الشــرطة اهتمامًا كبيــرا بترســيخ مبــادئ حقــوق الإنســان لــدى ضبــاط الشــرطة؛ لتمكينهــم مــن حمايــة حقـوق الإنسـان، وصــون حرياتــه الأساســية فــي مختلــف مراحــل وإجــراءات العمــل الأمنــي، خاصــة تلــك التــي تخــص تعامــل المواطــن مــع الإجهــزة الشــرطية لتحســين العلاقــة بيــن الشــرطة والجمهــور، ودعــم جهــود المشــاركة الشــعبية فــي مكافحــة الجريمــة والوقايــة منهـا.

وتقـوم الأكاديميـة بتنظيـم العديـد مـن الـدورات التدريبيـة المتخصصـة والمتعمقة فــي مجــال حقــوق الإنســان لضبــاط المنطقــة المركزيــة العامليــن فــي مجــالات الســجون، ومراكــز وأقســام الشــرطة والبحــث الجنائــي، وذلــك علــى مســتوى مختلـف المحافظـات، بالإضافـة إلـى تنظيـم عـدد مـن الـدورات المماثلـة للضبـاط العامليــن فــي الجهــات الشــرطية المتخصصــة للاســتفادة مــن أكبــر عــدد ممكــن مــن الضبــاط علــى مســتوى الــوزارة، وخاصــة الذيــن تســتلزم طبيعــة عملهــم التعامـل مـع الجمهـور مـن أجـل تعميـق مفاهيـم وقيـم ومبـادئ حقـوق الإنسـان، لديهــم وتبســيط الإجــراءات الواجــب اتباعهــا للتيســير علــى المواطنيــن، وســرعة إنجــاز الخدمــات الخاصــة بهــم فــي ســهولة ويســر.

هـذا إلـى جانـب عقـد لقـاءات ثقافيـة ومسـابقات بحثيـة عامـة فـي مجـال حقـوق الإنسـان علـى مسـتوى جميـع أجهـزة الـوزارة حـول بعـض الموضوعـات المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، ويتـم تقييـم الأبحـاث المقدمـة بمعرفـة الأسـاتذة المتخصصيـن.

وقـد حرصـت أكاديميـة الشـرطة علـى نشـر كتـب تعريفيـة لمخاطبـة جميـع جهـات وزارة الداخليــة، وأفــراد هيئــة الشــرطة للالتــزام بمبــادئ حقــوق الإنســان ورعايــة المقبــوض عليهــم، فضــًا عــن مخاطبــة الجماهيــر للتعريــف بحقوقهــم ودور الأجهــزة الأمنيــة فــي صونهــا وتحــرص الأكاديميــة فــي ذات الصــدد علــى دعــم عمليـات التعـاون مـع الجهـات المعنيـة بحقـوق الإنسـان حيـث تتـم دعـوة ممثلـي النيابــة العامــة، ووزارة العــدل، ووزارة الخارجيــة للمشــاركة فــي إعــداد البحــوث والدراســات والمؤتمــرات والنــدوات والحلقــات النقاشــية التــي تنظمهــا الأكاديميــة حــول مــا يتعلــق بحقــوق الإنسـان.

كذلـــك اهتمـــت أكاديميـــة الشـــرطة فـــي إطـــار المأموريـــات الخارجيـــة بإيفـــاد عـــدد من ضبـــاط الأكاديميـــة فـــي بعثـــات دراســـية وتدريبيـــة للوقـــوف علـــى أحـــدث الـــرؤى حـــول تفعيـــل حمايـــة حقـــوق الإنسـان، ويهتـــم مركـــز ”بحـــوث الشـــرطة“ التابـــع ألكاديميـــة الشـــرطة بالأنشـــطة العلميـــة المتعلقـــة بموضوعـــات العدالـــة الجنائية بإبعادها ومجالتها المتعددة.

ويشـــارك فـــي المؤتمـــرات المتعلقــة بحقـــوق الإنسـان مـــن خـــلال تقديـــم الدراســـات والبحـــوث وأوراق العمـــل، فضـلًا عــن المشــاركة فــي النــدوات التــي تعقــد بالمراكــز الدراســية والعلميــة الداخليــة أو الخارجيـــة ذات الصلـــة بحقـــوق الإنسـان، كذلـــك يطلـــق المركـــز آليـــات لتحســـين معاملـــة الجمهـــور بمشـــاركة أجهـــزة الـــوزارة المعنيـــة لتنميـــة الوعـــي الأمنـي لدى رجـــال الشـــرطة هـــذا إلـــى جانـــب حـــرص المركـــز علـــى تنظيـــم نـــدوات عـــن وزارة الداخليـــة فـــي مجـــال حمايـــة حقـــوق الإنسـان وصـــون حرياتـــه الأساســـية.

ويصـــدر مركـــز البحـــوث ســـنويا كتيـــب ”دليـــل الخدمـــات الشـــرطية“ الـــذي يتضمـــن الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الشـــرطة للمواطنيـــن.

ويصــدر كذلــك نشــرات علميــة عــن حقــوق الإنسـان بمــا يضمــن تعزيــز الحمايــة المقـــررة لحقـــوق الإنسـان فـــي مختلـــف مجـــالات ومراحـــل العمـــل الأمنـــي؛ وتقــوم كليــة الشــرطة بــدور بــارز وفعــال فــي عمليــة تأهيــل الضبــاط وتطويــر قدراتهـــم، لاســـيما بشـــأن احتـــرام مبـــادئ حقـــوق الإنسـان حيـــث تقـــوم الكليـــة بتدريــس مـــادة ”حقـــوق الإنسـان “ كمـــادة أساســـية لطلبـــة الكليـــة، بالاضافـــة إلـــى تضميـــن العديـــد مـــن المؤلفـــات الشـــرطية لموضوعـــات حقـــوق الإنسـان.

كذلـــك تحـــرص الكليـــة علـــى تنظيـــم محاضـــرات ثقافيـــة لطلبـــة الســـنة الرابعـــة تتنـــاول المشـــكلات العمليـــة فـــي مجـــال حقـــوق الإنسـان، وترســـيخ حرياتـــه الأساســـية، وتقـــوم بإجـــراء مســـابقات بحثيـــة بيـــن الطلبـــة فـــي مجـــال ”حقـــوق الإنسـان “ للتعـــرف علـــى مدلـــولات ومفاهيـــم حقـــوق الإنسـان والمحافظـــة عليهـــا، وإلإلمام الكامـــل بتوخـــي معاييـــر الشـــرعية أثنـــاء ممارســـة العمـــل الشـرطي عقـب التخـرج، فضـلا عـن أنهـا تتيـح الفرصـة أمـام الدارسـين والطلبـة لمعرفـــة كل مـــا يتصـــل بهـــذا المجـــال، وتشـتمل مكتبـة كليـة الشـرطة علـى العديـد مـن المؤلفـات العمليـة والدراسـات المتطــورة ذات الصلــة بحقــوق الإنسـان.

وتقــوم كليــة الدراســات العليــا بتدريــس مـــادة الحريـــات العامـــة للضبـــاط الدارســـين بهـــا، فضـــلا عـــن تضميـــن العديـــد مـــن المــواد فــي بعــض الموضوعــات التــي تعالــج حقــوق الإنسـان.

وإلــى جانــب اهتمامهــا بتعزيــز ونشــر ثقافــة حقــوق الإنسـان لــدى العامليــن فــي قطــاع الشــرطة، تحــرص أكاديميــة الشــرطة علــى تعزيــز الأمــن وتدريــب الضبــاط علـــى أحـــدث آليـــات حفـــظ الأمـــن فـــي ســـياق مـــن التعـــاون الدولـــي، ولذلـــك تـــم افتتــاح المركــز المصــري للتدريــب علــى عمليــات حفــظ الســام فــي ينايــر.2021

هـــذا وإلـــى جانـــب هدفـــه الرئيـــس المتمثـــل فـــي إعـــداد وتدريـــب الكـــوادر الوطنيـــة والدوليـــة للعمـــل ببعثـــات حفـــظ الســـلام وتقديـــم جميـــع أوجـــه الدعـــم لأداء المهـــام بفاعليـــة وتزويـــد القـــوات بالخبـــرات والقـــدرات التـــي تتوافـــق مـــع تطلبــات عمليــات حفــظ الســام الحاليــة والمســتقبلية.

ويقــوم المركــز بتنظيــم الفعاليـــات المختلفـــة، مثـــل: الـــدورات التدريبيـــة والنـــدوات والمؤتمـــرات وورش العمــل بالتنســيق مــع الجهــات الوطنيــة والــدول الصديقــة والمنظمــات الدوليــة والإقليمية حتى يتسن نقـــل وتبـــادل الخبـــرات مـــع الكيانـــات المناظـــرة دوليـــا وإقليميـــا. فـــي مجـــالات ذات الصلـــة للمعاهـــد التدريبيـــة الشـــرطية الوطنيـــة.

وفـي ذات السـياق تـم عقـد العديـد مـن الـدورات التدريبيـة وورش العمـل لكـوادر الشـــرطة ولغيرهـــا مـــن العامليـــن بقطاعـــات الدولـــة فضـــًا عـــن الكـــوادر الأمنيـــة والشـــرطية فـــي الـــدول العربيـــة والأجنبيـــة وطلبـــة الجامعـــات، ووصـــل إجمالـــ عـــدد هـــذه الـــدورات التدريبيـــة وورش العمـــل فـــي عـــام 2022 نحـــو 601 ورشـــة عمـــل ودورة تدريبيـــة.