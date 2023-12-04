حكاية وطن.. كيف نجحت الدولة فى ضبط الأمن الداخلى وتطوير منظومة العمل الشرطى (1)

استعرض كتاب حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، أهم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية منذ فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي البلاد، ومن بينها القطاع الأمني.

وتزامنـت النجاحـات التـي حققتهـا مصـر في مجـال مكافحة الإرهـاب، مع نجاحـات أخرى حققتها الشرطة المصريـة فيمـا يتعلـق بضبـط الأمـن الداخلـي وإرسـاء معادلة أمنية مستقرة فـي البلاد.

إذ تمكنـت أجهـزة وزارة الداخليـة مـن مواجهـة وضبـط جرائـم المخـدرات، وجرائـم التهـرب الضريبـي والجمركـي، وجرائـم الأمـوال العامـة، وجرائـم المصنفـات والهجـرة غيـر الشـرعية، فضلًَا عـن جهـود مكافحة التعـدي على ممتلـكات الدولـة وجهـود ضبـط الأسـواق والحفـاظ علـى صحـة المواطنيـن.

وقامت الـوزارة بوضـع آليـات أمنيـة لمواجهـة ظاهـرة تنامـي الاقتصـاد المـوازي وتأميـن مسـيرة التنميـة ودعـم مقومـات الاسـتثمار حفاظـا علـى مقـدرات الدولـة.

ونجحـت فـي التصدي لجرائم الفسـاد والرشـوة واسـتغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العـام وجرائـم التزييـف والتزويـر، وكل مـا مـن شـأنه الإضرار بالأمـن الاقتصـادي.

وكانــت الجمهوريــة الجديــدة حريصــة علــى تحســين وتطويــر ورفــع كفــاءة الجهــازالشـرطي والارتقــاء بمنظومــة العمــل الأمنــي علــى كافــة المســتويات، وذلــك علــى النحــو التالــي:

تحسين الأداء الموسسي

بالتزامـن مـع الجهـود الميدانيـة لحفـظ الأمـن، بـدأت الدولـة المصريـة مبكـرا فـي تحسـين الأداء المؤسسـي لـوزارة الداخليـة والأجهـزة التابعـة لهـا؛ بهـدف تحسـين مسـتوى الخدمـات المقدمـة للمواطـن، عبـر العديـد مـن الإجـراءات، منهـا إصـدار الـوزارة لــ”مدونـة قواعـد سـلوك وأخالقيـات العمـل الشـرطي“، وصـولًا الي إعادة هيكلـة قطـاع ”مكافحـة المخـدرات“ ليصبـح قطاعا لــ”مكافحـة المخـدرات والجريمة المنظمـة“، وتحويلـه إلـى قطـاع يتضمـن عـددا مـن الإدارات مثـل إدارة ”مكافحـة المخـدرات“ وإدارة ”مكافحـة الأسـلحة غيـر المرخصـة“، بالإضافـة إلـى إدارة ”مكافحـة الهجـرة غيـر الشـرعية“.

ناهيـك عـن التوسـع فـي تطويـر وتحديـث السـجون وتحويلهـا إلـى مرافـق متكاملـة؛ لإعـادة التأهيـل ومـن أبرزها مجمـع سـجون ”وادي النطرون“، الـذي تـم افتتاحـه عـام 2021

كذلـك رفعـت وزارة الداخليـة مـن مسـتويات التنسـيق والتعـاون المشـترك مـع المؤسسـات الرسـمية والمجتمـع المدنـي المصريـة، عبـر حزمـة مـن الإجـراءات والبرامـج الهادفـة إلـى رفـع كفـاءة الخدمـات والتيسـير علـى المواطنيـن وضمانـة التطبيـق المنضبـط لقواعـد القانـون ومكافحـة الظواهـر السـلبية.

وقـد تمثـل أهـم تلـك الجهـود فـي المشـاركة بــ”اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة الاتجـار بالبشـر والهجـرة غيـر الشـرعية“ التابعـة لـوزارة الخارجيـة، التي تضم جميـع الجهات والـوزارات المعنية بموضوعات الهجرة.