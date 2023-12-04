لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. 7 قوافل طبية مجانية خلال ديسمبر بالإسكندرية

‏‎‎تواصل محافظة الإسكندرية تنفيذ القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، ‏‎وفي هذا الصدد، تطلق مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 7 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر ديسمبر.



مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية



- تقام يومي (5-6 ديسمبر) قافلة طبية بقرية حارس بنطاق حي العامرية.

- أيضًا يومي (10-11 ديسمبر) قافلة طبية بالدخيلة بنطاق حي العجمي.

- يومي (12-13 ديسمبر) قافلة طبية بوحدة الذراع البحري الكيلو 26 أيضًا بنطاق حي العجمي.

- يومي (17-18 ديسمبر) قافلة طبية بالقرية المركزية بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- يومي (19-20 ديسمبر) قافلة طبية بقرية 20 الإمام البخاري بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- يومي (24-25 ديسمبر) قافلة بقرية بنجر 1 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- تختتم مديرية الصحة القوافل الطبية لشهر ديسمبر يومي (26-27 ديسمبر) بقافلة بنجر 4 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

متابعة سير العمل وتقديم الخدمات الطبية في عدد من المنشآت الصحية

وفي سياق آخر أجرت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أمس الأحد، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بإدارة برج العرب الطبية لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات الطبية وانضباط الفريق الطبي.

وتفقدت كل من: وحدة عبد الباسط عبد الصمد الصحية لطب الأسرة، وحدة أبو زهرة لطب الأسرة، وحدة صحة الأسرة ببنجر السكر قرية 1، وحدة صحة الأسرة ببنجر السكر قرية 2، وحدة صحة الأسرة ببنجر السكر قرية 3.

وتم المرور على جميع الأقسام والتي تضم الطوارئ وعيادات طب الأسرة وتنظيم الأسرة والمعامل والأسنان والصيدلية والتأكد من توافر الأدوية الأساسية والتطعيمات، وتم مناقشة بعض من التحديات مع الفرق الطبية من أجل الوصول لأفضل خدمة صحية مقدمة للمواطن.

وأكدت وكيل صحة الإسكندرية على الفريق الطبي الحرص في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة بأفضل جودة حيث تعتبر الوحدات الصحية أقرب مكان لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين كما شددت سيادتها على الاهتمام برضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة وتوفير التخصصات التي يحتاجها أهالي المناطق المختلفة.