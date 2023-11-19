"صحة الإسكندرية": الكشف على 1713 شخصًا في قافلة مجانية ضمن "حياة كريمة"

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بمركز شباب محسن بمنطقة المنتزة، والذي يبعد 16 كم عن مستشفى "أبو قير" العام، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، حيث وقعت القافلة الكشف الطبي على 1713 مريضا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم.



وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان -في بيان، اليوم الأحد- إن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية (باطنة- أطفال- جراحة- عظام- نساء- تنظيم أسرة- جلدية- رمد)، وشارك فيها 52 عضوا من الفرق الطبية بالمديرية والوحدات التابعة لها.

وأضافت أنه جرى خلال القافلة تحويل 23 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية؛ لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من ناحيتها قالت منسقة القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية الدكتورة رشا فوزي، إنه تم خلال القافلة إجراء 150 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة، و74 تحليلا بمعمل الطفيليات، و9 حالات أشعة سينية، و34 حالة أشعة موجات صوتية، علاوة على فحص 79 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لعدد 734 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.



وكان قد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، وكلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 8 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر نوفمبر.