الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شقيقين في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق جرفس في الفيوم

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية

أصيب شاب وشقيقه بجروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق جرفس  بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق الذي فقد سيطرته عليها فانقلبت، ليسقط هو وشقيقه أرضًا مما تسبب في إحداث إصابتيهما. 


وحرر محضر بالواقعة، ونقل المصابين للمستشفى.

 

بلاغ بحادث انقلاب دراجة

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق قرية  أمام مدخل سنورس، ووجود مصابين.

 

إصابة شاب ونجل شقيقه


وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة شاب وشقيقه بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية جرفس بمركز سنورس بالفيوم، وهما: حسام عبد العزيز، 18 سنة،  طالب وشقيقه أشرف، 13 سنة،  طالب.

نقل المصابين للمستشفى


ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصابتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

تحرير محضر بالواقعة


جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة شقيقان حادث انقلاب دراجة نارية الفيوم طريق جرفس

مواد متعلقة

أمانة الزراعة والرى بمركزية مستقبل وطن بالفيوم تنظم مؤتمرًا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى

3 مصابين إثر انقلاب دراجة نارية بالفيوم

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

السيطرة على حريق منزل في الفيوم دون وقوع إصابات

تأييد إعدام قاتل طفل وشريكه بالفيوم بعد أخذ رأي المفتي

أمانة حزب"مستقبل وطن" بمركز يوسف الصديق بالفيوم تنظم مؤتمر لدعم وتأييد الرئيس السيسى

16 مصابا بتصادم 3 سيارات على طريق الفيوم

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا ويوسف الصديق

الأكثر قراءة

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

أسبوع الإثارة في الدوري الإنجليزي.. الصحف العالمية تتناول فرحة كلوب وغضب هالاند

أحمد حلمى يصل مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة