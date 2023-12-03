الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين إثر انقلاب دراجة نارية بالفيوم

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية

أصيب 3 أشخاص، قبل قليل، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق المسلة باتجاه مستشفى الحميات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الرئيسي لشارع المسله باتجاه مستشفي الحميات، نتج عنه إصابة 3 شباب بإصابات متفرقة.

أسماء المصابين

وجرى نقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وهم: عادل. ر (20 سنة) - طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى، وأحمد. خ (14 سنة) - طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى، ومحمد.ش  (15 سنة) - طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى والذراع اليمنى، بالإضافة إلى جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم اجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، بقسم الطوارئ بمستشفى الفيوم الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

إصابة 3 أشخاص حادث انقلاب دراجة نارية الفيوم مستشفى الحميات مستشفي الفيوم الجامعي مديرية أمن الفيوم

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