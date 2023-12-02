السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق منزل في الفيوم دون وقوع إصابات

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق منزل في الفيوم دون وقوع إصابات بشرية

اندلع حريق هائل في منزل مكون من طابقين بقرية الصوافنه بمركز إطسا في محافظة الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربائية للمنزل.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل دورين بقرية الصوافنه بنطاق المركز.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، والسيطرة على ألسنة اللهب، قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، إلا أنّ النيران التهمت معظم محتويات المنزل.

ماس كهربائي السبب


وتبينّ أنّ الحريق اندلع جراء حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، أدى لاشتعال النيران في محتويات المنزل، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

السيطرة على حريق منزل الفيوم قرية الصوافنه بمركز إطسا سيارات الحماية المدنية اللواء ثروت المحلاوي

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