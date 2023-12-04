حكاية وطن.. تنفيذ 4 شرايين حياة عملاقة ضمن المشروع القومي للطرق

استلزم بناء الجمهورية الجديدة الانخراط في مسار تنموي شامل لكل قطاعات الدولة بلا استثناء، وفي مسار متواز لتحقيق التنمية الشاملة ووضع أسس نمو اقتصادي مستدام يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وركزت الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن على مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات النقل والطرق، حيث وضعت الدولة الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بتكلفة نحو تريليوني جنيه خلال الفترة (2014- 2024)، والتي تتضمن قطاعات النقل "البري- البحري- الجوي- النهري- السككي"، وتشمل طرقًا وكباري سككًا حديدية- الأنفاق والجر الكهربائي- الموانئ البحرية- الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية- النقل النهري، وغيرها، بهدف تحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل المختلفة، ورفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة للانتقال نحو النقل المستدام.

وتعد شبكات النقل هي العصب الرئيس الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا وضعت الدولة المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتية، وفيما يلي مشاريع الطرق التي تم تنفيذها:

1. المشروع القومي للطرق

تم وضع مخطط كامل لرفع كفاءة الطرق، حيث شمل المشروع القومي للطرق إنشاء 7000 كم بتكلفة تتخطى 175 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم منها، وجار العمل في 1200 كم، إلى جانب العمل على تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجار العمل في 2200 كم.

2. محاور النيل

يهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل، وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم، بما يسهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة صناعية - زراعية - سياحية - عمرانية - تجارية)، وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.

4. تطوير الطرق المحلية داخل المحافظات

ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار على شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسة، بهدف تحسين مستوى جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين. وقد تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم على مستوى الجمهورية، تم إنجاز 36 ألف كم منها.

4. إنشاء وتطوير الكباري

شهدت السنوات الماضية تطورا ملحوظا في تطوير الكباري والأنفاق ضمن المشروع القومي للطرق، فقد بلغ إجمالي عدد الكباري على مستوى الجمهورية (39619) كوبري في عام 2020، منها (1848) كوبري تابع للهيئة العامة للطرق والكباري، والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة من 2014-2020، من 1536 كوبري عام 2014 تستهدف الوزارة إنشاء 365 كوبري بحلول عام 2030 ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري، وتقدر التكلفة المخطط لها لتنفيذ 1000 كوبري ونفق خلال الفترة المقبلة نحو 140 مليار جنيه.

وقد انعكس ذلك على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبنية التحتية والنقل والطرق، تتمثل المؤشرات في التالي: