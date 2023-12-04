الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" تنفذ دورة تدريبية في مجال المهن الحرفية بمركز الخارجة

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، تنفيذ دورة المكرمية بمشاركة 25 متدربة من السيدات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومتابعة السيد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة.


بدأت فعاليات اليوم الأول لدورة المكرميه بقيام المدرب عيد جانب محمد أحمد بتعريف الفتيات المشاركات بفن المكرمية والتعرف على أهم الأدوات الأساسية التي تستخدم في صناعة فن المكرمية، حيث أكد أنها تتكون من مجموعة مختلفة من الألياف الطبيعية أو الألياف الصناعية، وأسلاك مختلفة السماكة من 3-6 مم،  وأحبال ملونة، وخرز ملون حسب لون المكرمية.

وأضاف المدرب أن المكرمية تستخدم في العديد من المجالات ومن أهمها: شماعة نباتات، والمجوهرات، والملابس، والأباجورات، وأغطية النوافذ، وأي تعليقات على الحائط كنوع من أنواع الفنون الراقية، والتي تكون على شكل ضفائر مهدبة تُستخدم في تزيين الأزياء المختلفة.

وأكد بهاء شوقي مدير عام مدرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الدورات التدريبية تهدف إلى مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب.

 

وتعتبر المكرمية نوعا من أنواع الإشغالات الفنية، وهي تقنية صياغة المنسوجات باستخدام العقدة لإنشاء أشكال مختلفة أو طريقة لعمل الأشكال المختلفة بواسطة إنشاء العقد بواسطة اليدين، ويعود تاريخ المكرمية إلى القرن الثالث عشر.

 

وتهدف صناعة المكرمية إلى دعم الفتيات من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.

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