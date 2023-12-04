الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز المعلومات عن مخيم المغازى

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرًا يرصد معلومات عن مخيم المغازي.

مخيم المغازي

أنشئ عام 1949 بعد النكبة ويقع في منتصف قطاع غزة.

يحده من الغرب قرية الزوايدة ومن الشمال مخيم البريج.

كان موقعًا للجيش البريطاني.

بلغ عدد سكانه نحو 21215 لاجئًا منتصف عام 2023.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

مخيم المغازي معلومات عن مخيم المغازي مخيم القاهرة الإخبارية منتصف قطاع غزة غزة

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