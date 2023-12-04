الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع: من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام

وزير الدفاع
وزير الدفاع

قال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات الأمة، وسعينا لامتلاك أحدث منظومات التسليح سعيا للحفاظ على أمن الوطن وسلامته في عالم يموج بالصراعات، معلقًا "واضعين نصب أعيننا أن من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام".

وتابع وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2023”: "نحن نهدف لبناء مستقبل أفضل نجتمع فيه على كل الثوابت لتزيدنا إصرارًا للمضي قدما في الدفاع عن مقدرات شعوبنا ضد المخاطر والتحديات مهمها تعاظمت مع المجتمع الدولي".

 القوات المسلحة ستظل حارسًا وحاميًا لهذا الوطن

وأضاف أن "القوات المسلحة ستظل حارسا وحاميا لهذا الوطن محافظا على أمنه واستقراره ساعيا لامتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام، وأنه ليس أمامنا من سبيل إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلي بالمبادئ السامية التي تحفظ للامم والشعوب وحدتها واستقرارها لنحافظ جميعا علي حاضرنا ومستقبلنا".


 

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