الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

529.7 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بموازنة 2023 - 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

عملت الدولة المصرية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016،  خاصة في ظل تداعيات الأزمات العالمية على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية.

 

واحتوت أجندة الحماية الاجتماعية على العديد من البرامج التي كان لها عظيم الأثر على حياة المواطن المصري، حيث خصص مشروع الموازنة العامة لعام 2023 - 2024 نحو 529.7 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية مقابل 358.4 في العام المالي 2022 - 2023 وذلك بزيادة بلغت 48.8%.
 

 برنامج تكافل وكرامة

 

أطلقت الدولة برنامج تكافل وكرامة عام 2015، وهو برنامج موسع للحماية الاجتماعية شمل الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي إلى نحو 5.2 ملايين أسرة.

 

زادت مخصصات هذا البرنامج ثلاث مرات خلال عام 2023، وبلغت قيمة المساعدات النقدية في مشروع الموازنة العامة للدولة 2023-2024 نحو 36 مليار جنيه.

 

وبلغت الزيادة خلال العام الجاري لمستفيدى الدعم النقدي المشروط 40%، حيث جاءت الزيادة الأولى بنسبة 25% خلال مارس الماضي، والزيادة الثانية 15% أكتوبر الماضي.

 

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لجميع البرامج والمبادرات المتكاملة مع برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي تبلغ ميزانيته 36 مليار جنيه، حيث تسهم هذه البرامج في تحقيق مستهدفات البرنامج المعنية بخروج أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر إلى التمكين الاقتصادي.

 

وأكدت أن الوزارة نجحت فى خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من تكافل وكرامة من 62% إلى 47%، وذلك منذ بداية إطلاق البرنامج فى 2014-2015.

 

وتبلغ نسبة التحاق أطفال تكافل فى التعليم 100%، حيث يقع تحت مظلة الدعم النقدي أكثر من 6 ملايين طفل، كما يغطي البرنامج ذوى الإعاقة بنسبة 1.2 مليون شخص بتكلفة 8 مليارات جنيه، و720 ألف من المرأة المعيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه، و700 ألف مسن بتكلفة 3.2 مليار جنيه.

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الاصلاح الاقتصادي الأزمات العالمية الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة أسعار السلع والخدمات

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