زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من 15 إلى 550 مليار جنيه

قالت وزارة التضامن الاجتماعى إن إجمالي مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لتغطية كل أنواع الدعم فى الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2023 بلغت 550 مليار جنيه، مقارنة بـ 15 مليار جنيه في عام 2000.

فى حين بلغت موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" 36 مليار جنيه لحوالي 5.2 مليون أسرة.

شروط

ووضعت وزارة التضامن عدة شروط لاستمرار الحصول على الدعم بهدف الاهتمام بصحة الأم والطفل، حيث تتم زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا، لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية، وأيضًا عدم الزواج المبكر لأقل من 18 سنة، بالإضافة إلى أن نسبة حضور الأطفال بالمدارس تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي.

الفئات التى ضمتها الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية



"المسنين"



ومن الفئات التى ضمتها الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية "المسنين"، من خلال تقديم دعم نقدي لهم بإجمالي 3.7 مليار جنيه سنويًا، وإعفاء من هم فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، علاوة على إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، كذلك تخصيص 163 دار مسنين و192 نادي مسنين مجانيًا لهم على مستوى الجمهورية.



كما تعمل الوزارة على توفير دعم نقدي للأيتام بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومن موازنة تكافل وكرامة لحوالي 556 ألفًا من الأيتام بتكلفة 2,3 مليار جنيه، سواء كانوا يعيشون في أسر طبيعية، أطفال مؤسسات رعاية، أو أسر ممتدة، أو كافلة، مع الحرص على تغطية نفقات الأطفال الأيتام بما يشمل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية.



"الصيادين"

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن ضم الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد «4 أشهر»، لمساعدتهم على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة.