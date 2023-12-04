المحاكم اليوم| محاكمة صيدلي تسبب في وفاة مريض والنظر في مشروع قانون الإيجارات القديمة

تشهد محاكم مصر العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام أبرزها:

محاكمة صيدلى تسبب فى وفاة مريض بالمنوفية

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة صيدلي في أشمون بالمنوفية، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة مريض بحقنة البرد، ومزاولة مهنة الطب دون أن يكون مسجلًا بنقابة الأطباء، وصرف تذكرة طبية دون ترخيص.

واتهمت جهات التحقيق في وقت سابق، صيدلي بأنه أعطى مواد ضارة للمجني عليه عماد نبيل عمدًا، وحال شعور الأخير ببعض الإعياء توجه للصيدلية الخاصة بالمتهم وأحضر له محلولًا دوائيًا واضعًا به مضادات حيوية وثبت كانيولا طبية بيده ليتمكن من إعطائه المحلول، فأحدث به إصابات أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك إنهاء حياته.

محاكمة المتهمين بقتل طبيب لسرقته بالتجمع

تستكمل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات.

وكشف أمر إحالة المتهمين سيدة س.، ومنة الله و.، وعمر ع.، ومحمد ع.، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن المتهمتين الأوليين، قتلتا المجني عليه حاتم م.، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجتا له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وأضاف أمر الإحالة: أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمّت في تكبيله فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه وكممتا فاه بأدوات جهزتاها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي؛ لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وخنقتاه مستخدمتين في ذلك أدوات سيتم وصفها، قاصدتين من ذلك إزهاق روحه فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات

محاكمة المتهمين بقتل ضابط أثناء القبض عليهم بعد سرقتهم سيارة بالصف

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة 6 متهمين بقتل ضابط أثناء القبض عليهم، بعد محاولتهم سرقة سيارة مملوكة لشركة طبية بها مبلغ من المال، في منطقة الصف.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية التي حملت رقم 13977 لسنة 2015 جنايات الصف أن المتهمين إبراهيم ش.، ورمضان م.، وحسين ع.، وجمال ع.، ورضا ع.، وشعبان م.، وآخر متوفى يواجهون تهمة القتل العمد للمجنى عليه العقيد عاطف ف." مفتش المباحث عمدا مع سبق الإصرار على ذلك.

وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيًا من تسوقه الظروف أمامهم من رجال الشرطة أو من الأهالي، معلقين إصرارهم هذا على حدوث أمر محاولة القبض عليهم أو من يعترض تنفيذ جريمتهم تالية الوصف " سرقة سيارات المارة بطريق الإكراه" فاتحدت إرادتهم على ما انتووه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية" حملها المتوفى والمتهمين من الأول إلى الثالث ووزعوا الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق، ووزعوا الأدوار فيما بينهم باحثين عن فريستهم، وإذ أبصروا سيارة نقل الأموال الرقمية ن ب ي 728 وخلفها السيارة الرقمية أ ف ق 835، حتى أيقنوا أنها ضالتهم بوجود أموالا طائلة بها فاستوقفوها عنوة بأن توقف المتهم الخامس على مقربة من مسرح الواقعة المراقبة الطريق وتأمينه، وانتظر المتهمان السادس والسابع بسيارة أخرى على الجانب الآخر، لتسهيل وتمكين المتهمين من الفرار عقب إتمام جريمتهم.

وما أن شاهدوا المجني عليه مستقلا للسيارة الرقمية من هدف 428 قادمًا في مواجهتهم لضبطهم حتى أمطره أولهما، والمتوفى وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم أنفة البيان صوب المجنى عليه بقصد إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، والتى أردته قتيلًا في الحال فتمكنوا بذلك بالفرار من مسرح الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات

نظر دعوى إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.