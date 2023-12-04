الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم في واقعة "الكلب" بالأميرية لـ17 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب شرس، أطلقه المتهم خلال مشاجرة مع جيرانه، ما أسفر عن إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة إلى جلسة 17 ديسمبر الجاري.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الأميرية، في وقت سابق، بلاغًا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، ما تسبب في إصابة شخصين، أحدهم في حالة خطرة.

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وكشفت التحريات في واقعة نشوب مشاجرة بين طرفين، واستخدام أحدهما لكلب شرس على الطرف الثاني؛ لترهيبهم، ما أسفر عن عقر الكلب لشخصين، أحدهما المجني عليه الذي كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة، ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وإحالته لجهات التحقيق المختصة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته.

طالب مشاجرة قسم شرطة الأميرية كلب شرس الأجهزة الأمنية

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